Icons 2018 - Kylian Mbappé, o adolescente francês que quebrou recordes e repetiu os feitos de Pelé na Copa do Mundo de 2018





“Eu não quero ser apenas alguém que passou pelo futebol.” A profundidade das palavras de Kylian Mbappé logo após a final da Copa do Mundo de 2018 contrastava com sua pouca idade, mas ele não precisava se preocupar. Aos 19 anos, ele havia acabado de levar a França ao título no maior palco do futebol — repetindo duas vezes feitos de um dos maiores de todos os tempos — e desde então permaneceu sob os holofotes.

Mbappé não era exatamente um desconhecido quando chegou à Rússia como a empolgante nova cara da seleção francesa de Didier Deschamps. Apontado como futuro superastro após sua explosão no Monaco, o adolescente havia se transferido para o Paris Saint-Germain, clube de sua cidade natal, um ano antes, inicialmente por empréstimo, antes de uma compra definitiva praticamente inevitável por impressionantes 180 milhões de euros, o que faria dele o segundo jogador mais caro da história aos 19 anos. Ele começou imediatamente a justificar esse investimento, participando diretamente de 38 gols em sua temporada de estreia na capital francesa, ainda que longe de grande exposição em uma Ligue 1 com menor visibilidade internacional.

Mesmo assim, a maneira como Mbappé tomou de assalto o torneio ainda adolescente foi algo que não se via desde Pelé na Suécia em 1958, repetindo sucessivamente feitos do maior de todos os tempos. A razão de a Copa do Mundo continuar sendo o evento mais fascinante que o futebol pode oferecer está na rara oportunidade, que aparece apenas a cada quatro anos, de ver alguém construir sua lenda ao vivo no maior palco possível — e, em 2018, esse alguém foi Mbappé.

Esse foi o prólogo de uma carreira destinada a ser vivida no mais alto nível, com Mbappé agora sendo o superastro que todos esperavam que ele se tornasse por clube e seleção — definitivamente não alguém que “apenas passou” pelo esporte.

Tudo começou com um "empurrãozinho"

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A França, na verdade, começou sua campanha na Rússia de maneira pouco convincente, apesar de contar com um elenco estrelado que também tinha Paul Pogba, N’Golo Kanté e Raphaël Varane, precisando de um pênalti e de um gol contra improvável para vencer a Austrália na estreia antes de encontrar muitas dificuldades diante de um aguerrido Peru.

Mbappé, porém, apareceu para levar os Bleus às oitavas de final. É difícil lembrar seu primeiro gol em Copas sem recorrer à internet, e isso porque provavelmente foi o mais simples de toda a sua carreira até hoje; após o chute desviado de Olivier Giroud encobrir o goleiro peruano, o adolescente apareceu para apenas empurrar a bola para dentro praticamente em cima da linha, a menos de um metro do gol. Naquele instante, tornou-se o jogador mais jovem da história da França a marcar em Copas do Mundo.

Uma França bastante modificada empataria sem gols com a Dinamarca no último jogo do Grupo C, enquanto o início irregular da campanha continuava, mas o gol de Mbappé já havia garantido a classificação antecipada dos franceses como líderes da chave.

Superando uma lenda e alcançando outra

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30 de junho de 2018. Foi o dia em que o mundo começou a entender. Se alguém ainda não havia se levantado da cadeira para prestar atenção no que Mbappé havia feito na fase de grupos, certamente faria isso nas oitavas de final.

Era Kylian Mbappé contra Lionel Messi em um jogo que se tornaria um clássico das Copas. A decepcionante segunda colocação da Argentina no Grupo D colocou frente a frente argentinos e franceses em um confronto de tirar o fôlego em Kazan logo no primeiro mata-mata. Prematuramente tratado na época como uma passagem de bastão entre gerações, aquele se tornaria o jogo mais marcante da carreira do francês até então, quando ele exibiu sua impressionante explosão física e finalização letal para anunciar uma nova era de superestrelas.

Foi Mbappé quem abriu o caminho logo aos 11 minutos, aproveitando a bola ainda no campo de defesa após Messi, de todos os jogadores, perdê-la. O que veio em seguida foi uma demonstração de cair o queixo do que o adolescente era capaz: ele deixou praticamente todo o time da Argentina para trás, disparando em velocidade, escapando de quem tentava pará-lo e invadindo a área até ser derrubado pelo desesperado Marcos Rojo, que apenas tentava acompanhar a corrida.

Antoine Griezmann converteu o pênalti, mas uma partida completamente imprevisível voltou a ficar empatada perto da marca de uma hora de jogo depois que Ángel Di María e Benjamin Pavard marcaram golaços e um chute desviado de Messi colocou momentaneamente a Albiceleste em vantagem. Mas, em apenas quatro minutos, Mbappé tomou o jogo para si e tirou a Argentina da disputa.

Aos 64 minutos, ele dominou uma bola rebatida e conseguiu arrumar espaço no meio de uma área lotada antes de soltar um forte chute de esquerda que passou por baixo das mãos de Franco Armani, colocando a França novamente em vantagem por 3 a 2. Enquanto os torcedores ainda comemoravam, uma rápida jogada coletiva que saiu da defesa terminou com Olivier Giroud encontrando um passe preciso para o jovem de 19 anos que chegava em velocidade, e Mbappé finalizou de primeira no canto para provocar explosão no banco francês.

Apesar do gol tardio de Sergio Agüero, aquele lance colocou o jogo fora do alcance de um gênio como Messi, enquanto Mbappé repetia o feito de outro: tornava-se o primeiro adolescente a marcar dois gols em um jogo de mata-mata de Copa desde um Pelé de 17 anos na Suécia em 1958. Depois de 60 longos anos, o feito havia finalmente sido igualado.

"Pelé está em outra categoria"

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O feito rendeu elogios do lendário atacante brasileiro, que escreveu no Twitter: “Parabéns, @KMbappe. Dois gols em uma Copa do Mundo tão jovem colocam você em ótima companhia! Boa sorte nos próximos jogos. Exceto contra o Brasil!”

Mesmo assim, apesar de entrar para esse seleto clube ao lado do ícone brasileiro, Mbappé mostrou apenas humildade após classificar sua seleção às quartas de final da Copa do Mundo, contrariando sua pouca idade. “É lisonjeiro ser o segundo depois do Pelé, mas precisamos colocar as coisas em perspectiva — Pelé está em outra categoria”, disse.

“Mas é bom estar entre esses nomes e marcar em jogos de mata-mata. Ainda sou jovem, nasci no mesmo ano em que a França ganhou a Copa do Mundo (1998). Aquela foi a nossa única vez, mas agora é a nossa oportunidade de mostrar nosso valor. Certamente não existe palco melhor para brilhar do que este. Todos os melhores jogadores estão aqui, é o maior palco que existe.”

“[1998] Foi um bom ano — ganhamos a Copa e Kylian nasceu”, disse Deschamps, reconhecendo que todos tinham acabado de ver Mbappé dar um enorme passo rumo à grandeza. “Em um jogo tão importante, ele mostrou todo o seu talento. Além de marcar duas vezes e sofrer o pênalti, também ajudou muito na defesa quando precisou.

“Ele é um grande jovem. Ama futebol, sabe tudo sobre clubes e jogadores. Estou muito feliz que ele seja francês e esteja evoluindo tão bem.”

Seus companheiros de equipe também reconheceram que aquele era um momento decisivo na carreira do jovem. “Esse é o Kylian que precisávamos ver”, disse Griezmann à imprensa. “Ele fez a diferença ao sofrer o pênalti e depois marcar dois gols. É claro que ele nos ajuda muito. Quando tivemos momentos complicados, ele apareceu.

“Esperamos que agora o mundo veja o potencial que temos como equipe. Mas Kylian foi revelado para todo mundo.”

Esperando o momento certo

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Foi quase profético que Mbappé não tivesse a mesma influência nas quartas e na semifinal antes de reaparecer como herói no maior palco de todos, enquanto a França — muitas vezes criticada por suas táticas conservadoras — avançava na base da eficiência até a grande final em Moscou.

Foi Griezmann quem conduziu a equipe contra o Uruguai nas quartas, cobrando a falta que resultou no gol de Varane antes de o goleiro Fernando Muslera falhar ao tentar defender um chute de longa distância do próprio Griezmann, selando a vitória por 2 a 0 em mais uma demonstração de eficiência dos Bleus. Mbappé teve uma grande chance de abrir o placar, mas cabeceou muito mal.

Na semifinal contra a Bélgica, Mbappé foi a principal válvula de escape da França enquanto o time passou longos períodos se defendendo diante da geração dourada belga liderada por Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Embora não tenha marcado, o jovem foi sempre uma ameaça nos contra-ataques, exibindo sua rapidez e inteligência de posicionamento — nunca permitindo que a defesa belga relaxasse. O destaque foi um toque duplo espetacular para deixar Giroud na cara do gol, mas o chute do atacante foi bloqueado no último instante. No fim, porém, o gol de cabeça de Samuel Umtiti foi suficiente para colocar os homens de Deschamps na final, onde a Croácia aguardava.

Brilhando no maior palco

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Depois de ser relativamente discreto desde sua atuação dominante contra a Argentina nas oitavas, a pergunta era se Mbappé conseguiria aparecer justamente no maior palco do futebol mundial. A resposta? Um sonoro sim.

Por 45 minutos, no entanto, não parecia que seria assim; o adolescente teve pouca participação no primeiro tempo de uma final caótica contra a Croácia, talvez impactado pela dimensão da ocasião. A França foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, novamente graças a um gol contra e um pênalti, repetindo o roteiro da estreia contra a Austrália.

Na segunda etapa, porém, ele apareceu aterrorizando a Croácia nos contra-ataques, enquanto uma França cirúrgica abria uma vantagem impossível de buscar contra a tradicional seleção surpresa dos torneios. Foi uma arrancada pela direita de Mbappé que acabou resultando na bola chegando a Pogba, que marcou um belo gol de esquerda na segunda tentativa para fazer 3 a 1.

Apenas seis minutos depois veio o momento que coroou o torneio maravilhoso de Mbappé, quando o astro do PSG partiu da direita para receber um passe de Lucas Hernández pelo centro antes de soltar um chute preciso e rasteiro no canto, de cerca de 25 metros. Fim de jogo. “O garoto com o mundo aos seus pés: Kylian Mbappé”, disse o narrador Peter Drury na transmissão. “Imagine a vida que este garoto ainda tem pela frente.”

Com aquele chute de direita, Mbappé igualou Pelé pela segunda vez no mesmo torneio, tornando-se apenas o segundo adolescente da história a marcar em uma final de Copa do Mundo, enquanto a França levantava o troféu pela primeira vez desde 1998 — o ano de nascimento de seu novo herói.

"Bem-vindo ao clube"

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Mais uma vez, o próprio Rei do Futebol ficou feliz em ganhar companhia nesse seleto grupo de jovens artilheiros em finais de Copa. “Apenas o segundo adolescente a marcar em uma #WorldCupFinal!”, escreveu ele. “Bem-vindo ao clube, @KMbappe — é ótimo ter companhia!” O então jogador de 77 anos ainda brincou: “Se Kylian continuar igualando meus recordes assim, talvez eu tenha que tirar minhas chuteiras do armário novamente...”

Ficou claro que o jovem atacante havia conquistado a admiração do homem com quem compartilha esse recorde único, já que Pelé disse em dezembro daquele ano: “Já elogiei (Kylian) Mbappé no ano passado, dizendo que ele era um grande jogador. Ele ganhou a Copa do Mundo aos 19, eu tinha apenas 17 quando ganhei. Eu disse a ele que poderia me igualar, acho que pode se tornar o novo Pelé. Muita gente pensa que falei isso como brincadeira, mas não é brincadeira!”

De fato, durante o torneio e em meio a toda a expectativa ao seu redor, Mbappé parecia entender o que era necessário para se tornar um dos maiores de todos os tempos. “Aprendi que as maiores estrelas e os maiores jogadores são os mais humildes, os que mais respeitam as pessoas”, disse ele em uma rara entrevista de capa à revista Time ainda em 2018. “Existem três critérios: respeito, humildade e lucidez.

“Minha mãe sempre me disse que, para se tornar um grande jogador de futebol, antes de tudo você precisa ser um grande homem.”

Legado eterno

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As palavras de Mbappé logo após a final em Moscou, quando os confetes ainda mal haviam assentado no gramado do Estádio Luzhniki, mostraram essa humildade e lucidez, além de sua mentalidade de elite mesmo tão jovem.

“Estou muito feliz. Falei sobre minhas ambições antes da Copa do Mundo. O caminho foi longo, mas valeu a pena. Estamos orgulhosos de ter feito o povo francês feliz. Esse era o nosso papel, fazê-los esquecer de todos os problemas. É para coisas assim que jogamos.

“Eu não quero ser apenas alguém que passou pelo futebol. Tornar-se campeão do mundo manda uma mensagem. Quero fazer ainda melhor, mas ganhar a Copa do Mundo já é um bom começo.”

Olhando para trás, para a Copa do Mundo de 2018 e para tudo o que aconteceu nos oito anos seguintes, Mbappé realmente não precisava ter se preocupado. Aquele torneio foi o trampolim para sua condição de superastro global, enquanto ele brilhava intensamente sob os holofotes da Rússia, igualando duas vezes aquele que talvez seja o maior jogador de todos os tempos.

Tendo confirmado todo o potencial para se tornar um dos — se não o — melhores jogadores do planeta, ele já é um ícone da Copa do Mundo aos 26 anos de idade.