Ícone do México, avô de Chicharito morre aos 88 anos

Tomás Balcázar, ídolo do futebol mexicano e avô de Chicharito Hernández, ex-Manchester United, acabou falecendo após complicações de saúde

O futebol mexicano está de luto após a morte de um dos maiores ídolos de sua história. Tomás Balcázar, avô de Chicharito Hernandéz, ex- e atualmente no , dos , morreu aos 88 anos de idade.

Depois de várias complicações de saúde, o ex-jogador deu entrada em uma unidade hospitalar em Guadalajara, no , na última quinta-feira (23), mas acabou não resistindo e faleceu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Don Tomás, como era conhecido, passou toda a sua carreira no e defendeu o clube entre os anos de 1948 e 1958, sendo esta uma das razões pelas quais conquistou o coração dos torcedores rojiblancos. Com o time de Guadalajara, ele se tornou campeão da liga na temporada 1956/57, além do campeão dos campeões daquele ano, marcando mais de 50 gols durante sua trajetória na equipe.

Com a seleção mexicana, ele também teve uma participação marcante, sendo um dos convocados para a da , em 1954. Na competição, Balcázar disputou dois jogos e teve o enorme privilégio de marcar um gol contra a , na derrota por 3x2, que marcou a despedida da seleção do México daquela edição do torneio.

Mais de 50 anos depois, seu neto, Chicharito Hernandéz, repetiria o feito de Tomás Balcázar, justamente contra a seleção francesa, marcando um gol na vitória mexicana por 2x0 na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul.

Depois de encerrar sua carreira como jogador de futebol profissional, Don Tomás passou a fazer parte da equipe de comissão técnica do , na época, com Javier de la Torre no comando do time. Esse foi o período em que o clube conquistou incríveis sete títulos nacionais e internacionais em menos de uma década e ficou conhecido como "campeonísimo".