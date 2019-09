Icardi fica perto de empréstimo para o PSG após ser encostado na Inter

Jogador argentino coleciona polêmicas no futebol italiano e deve se valer das lesões de Cavani e Mbappé para ganhar minutos de jogo

Mais uma das novelas que parece próxima de seu fim na Europa é a do atacante Mauro Icardi. O atacante argentino está encostado na Inter de Milão após uma série de polêmicas e dificilmente volte a jogar com a camisa dos Nerazzurri. De acordo com informações da RMC Sport, o argentino já teria se acertado com o e deve chegar ao time francês por empréstimo.

A RMC informa que o empréstimo de um ano não consta uma opção de compra, enquanto o jornalista Gianluca Di Marzio, da SkySports diz que o empréstimo será de um ano, mas com opção de compra fixada em cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 320 milhões). Enquanto isso, nesse último dia de janela, a situação de Neymar parece cada vez mais longe do Barcelona e o brasileiro deve permanecer no PSG.

Um fato que pode ajudar Icardi a ter bastante tempo de jogo logo de uma vez é que tanto Kylian Mbappé quanto Edinson Cavani estão lesionados, ambos devem ficar pelo menos mais duas semanas sem atuar pela equipe.

Nessa janela de transferências, Icardi recusou aproximações de , , , e .