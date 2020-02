Ibrahimovic será 'centro das paixões' em mais um Inter x Milan

Atacante da Suécia, que defendeu os dois clubes de Milão, será um dos personagens principais do clássico deste domingo pela Seria A

Neste domingo (9), e farão mais um clássico na história do confronto, em partida válida pela 23ª rodada da . Como sempre, o duelo será de extrema importância para as duas equipes e não é preciso nenhum tempero extra para deixar o clima do jogo bem quente.

Porém, existe um personagem bem conhecido dos dois clubes que fará com que a partida deste final de semana seja ainda mais especial. Zlatan Ibrahimovic, hoje jogador do Milan, já foi ídolo pela Inter de Milão no passado – até sair de forma conturbada do clube – e promete apimentar ainda mais o clássico do final de semana.

Sempre polêmico, o sueco deixou a equipe nerazzuri em 2009, para se transferir ao , após se envolver em polêmicas com seus torceodores. No ano seguinte, em 2010, os catalães e os italianos se enfrentaram pelas semifinais da Liga dos Campeões. O time de Milão levou a melhor e não perdoou o então eliminado Ibrahimovic.

Em seguida, o atacante retornou à Serie A, mas desta vez, para defender o Milam, o maior rival de seu ex-clube. Ao longo de duas temporadas foram quatro gols em quatro derbys disputados e um título da Supercopa da , em 2011, sempre com a torcida da Inter pegando no pé do sueco.

Agora, após longos oito anos de separação, Ibra irá encontrar seu ex-time novamente, e a torcida nerazzurri parece já estar se preparando para o confronto há algum tempo. No fim de janeiro, em partida contra o , os torcedores da Inter cantaram músicas provocando o sueco.

Provocar Ibrahimovic antes de um clássico talvez não seja a melhor decisão a ser tomada. Mas neste domingo vamos saber quem levará a melhor.