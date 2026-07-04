Ibrahimović responde... O Marrocos se classificou por sorte?

O sueco Zlatan Ibrahimović, lenda do Milan, revelou o motivo da vitória da seleção marroquina sobre o Canadá, explicando que a campeã da África não jogou bem no primeiro tempo.

A seleção marroquina garantiu sua vaga nas quartas de final após derrotar o Canadá por 3 a 0, na partida disputada entre os dois times na noite de sábado, pelas oitavas de final, permitindo que os Leões do Atlas continuassem a fazer história na atual edição da Copa do Mundo.

Durante sua participação na rede “Fox Sports”, Ibrahimović disse: “No fim das contas, venceu a equipe mais forte. O primeiro tempo não foi perfeito, mas eles se recuperaram e marcaram os três gols de que precisavam”.

O astro sueco acrescentou: “Não houve nenhum segredo nem sorte nisso; eles foram simplesmente a equipe mais forte e, por isso, mereceram a classificação para as quartas de final”.

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Ibrahimović destacou que a seleção marroquina demonstrou grande personalidade durante a partida, já que não se deixou abalar por não ter apresentado seu melhor desempenho no primeiro tempo e conseguiu impor seu domínio com o passar do tempo, aproveitando sua superioridade técnica e física para decidir o jogo com uma vitória por 3 a 0.

A seleção marroquina continua apresentando um desempenho sólido na Copa do Mundo de 2026, depois de se tornar a primeira seleção árabe a chegar às quartas de final nesta edição, Além disso, a partida testemunhou outro feito histórico, quando Ezzedine Ounahi marcou o centésimo gol dos árabes na história da Copa do Mundo, antes de ele próprio elevar a contagem para 101, e depois Sofiane Rahimi marcou o centésimo primeiro gol árabe.