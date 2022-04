Ibrahimovic perto da aposentadoria? O dilema vivido pelo Milan

Ainda no mês passado, Zlatan Ibrahimovic explicou de maneira caracteristicamente arrogante que não se aposentaria até que visse alguém melhor do que ele.

"Então, (é por isso) que ainda estou jogando", brincou ele, em entrevista ao site oficial da Uefa.

No entanto, enquanto Zlatan continua exalando confiança e invencibilidade, Ibrahimovic, o homem, nunca escondeu suas inseguranças e vulnerabilidades, principalmente quando se trata de enfrentar a aposentadoria.

Ele ainda joga por puro amor ao futebol, é claro, mas vai além disso para ele. Ele admite abertamente que é viciado na "adrenalina" que vem ao jogar futebol de primeira divisão.

Ele ressaltou que ele e seus colegas são "programados" desde cedo e, portanto, totalmente dependentes das rotinas que formam as bases da carreira de um jogador de futebol profissional.

"Todos os dias fazemos a mesma coisa", explicou Ibrahimovic. "Acordamos, nos preparamos, treinamos, comemos e descansamos. No dia seguinte, é a mesma coisa."

"Durante 20 anos, você faz essas coisas e obtém adrenalina. Então, quando de repente você para, você não tem mais essa agenda, você não sente mais adrenalina."

"E quando para, você tem que partir daí e começar do zero e começar algo novo."

Essa é uma perspectiva aterrorizante para Ibrahimovic, de 40 anos, que estreou no Malmo ainda adolescente em 1999.

Ele só percebeu o quanto perderia o futebol quando passou sete meses afastado com uma lesão no ligamento cruzado sofrida, em 2017, enquanto jogava pelo Manchester United.

"Eu entendi então que o futebol é tudo para mim", disse ele, aos repórteres, em San Remo, no ano passado. "Tenho medo de desistir porque não sei o que me espera depois."

Um futuro pós-futebol, no entanto, é algo sobre o qual Ibrahimovic agora terá que pensar muito. Na última terça-feira, foi confirmado que o sueco ficará fora de ação por, pelo menos, mais 10 dias com o incômodo problema no joelho que o obrigou a ficar de fora do empate de 0 a 0 do último fim de semana com o Torino.

As notícias são particularmente preocupantes, já que Ibra estava apenas tentando recuperar a forma física depois que um problema no tendão o obrigou a ficar de fora dos quatro jogos do Milan no Campeonato Italiano em fevereiro.

De fato, ele conseguiu apenas 31 minutos de ação antes de se machucar novamente, o que significa que ele atuou em pouco menos de 40% dos jogos do Milan nesta temporada por causa de uma lesão.

E vale ressaltar que ele não foi atingido por fraturas, inchaços e contusões, mas sim inflamações, dores e dores – os sinais indicadores de desgaste.

Ele mantém um bom físico para um jogador de futebol, até porque ele ainda é o primeiro jogador a chegar ao treinamento e o último a sair.

É simplesmente que seu corpo está ficando velho e, como diz o técnico do Milan, Stefano Pioli, "Ele só tem que viver com suas lesões."

Milão também, pelo menos por enquanto. O atual contrato de Ibrahimovic expira no final da temporada, mas a esperança era que ele assinasse uma extensão de um ano.

No entanto, a questão agora está sendo feita se essa seria realmente a medida certa, para qualquer uma das partes. Quando apto para jogar, Ibrahimovic continua sendo um jogador formidável.

Como a lenda do Brasil, Ronaldinho Gaúcho, disse ao Sportmediaset, "Zlatan é um fenômeno: na idade dele, ele ainda é melhor do que vários jovens! Ele pode jogar até os 50 anos. Não lhe falta qualidade."

Essa última afirmação é inegavelmente verdadeira, com justiça. Apesar de ter perdido 16 dos 41 jogos do Milan por lesão nesta temporada, ele continua sendo o artilheiro da Serie A ao lado de Olivier Giroud, com oito gols.

No entanto, isso diz tanto sobre os atacantes abaixo da média do Milan quanto sobre a excelência duradoura de Ibrahimovic.

Tendo crescido ao topo da classificação da Serie A, graças em grande parte às vitórias sobre os rivais, a posição do Milan parece cada vez mais perigosa por causa da falta de vanguarda.

Os empates consecutivos sem gols permitiram a Inter empatar a dois pontos do time de Pioli, ainda com um jogo a menos.

O atacante veterano, na verdade, é um verdadeiro líder dentro e fora de campo de um dos times mais jovens da Série A.

Sua experiência, profissionalismo e, acredite ou não, vontade de ajudar aqueles ao seu redor o fizeram desempenhar um papel importante no ressurgimento do Milan como uma força importante no futebol italiano nos últimos dois anos.

Dada sua considerável influência no vestiário, o valor de um Ibrahimovic cada vez mais propenso a lesões para o Milan é difícil de quantificar.

Não há como negar, porém, que se ele assinar uma renovação neste verão, será em valores significativamente reduzidos, com o atacante atualmente um dos maiores ganhadores do clube, com 7 milhões de euros por ano.

Paolo Maldini e outras dirigentes pode sentir que vale a pena mantê-lo simplesmente por causa de seu status de modelo. Em última análise, porém, Ibrahimovic não vai querer fazer o papel de um líder de torcida.

"Seria triste ver um campeão como Ibra não ter tempo de jogo suficiente ou não estar à altura da tarefa", disse o ex-jogador italiano Luca Toni, ao Gazzetta dello Sport, no início desta semana.

"Um jogador como ele deve sair por cima, onde esteve toda a sua carreira."

O próprio Ibrahimovic concordaria sem dúvida. Ele vai querer terminar de uma forma especial. Claro, você nem sempre consegue o que quer no futebol, não na idade dele.

Francesco Totti sabe disso muito bem. Ele não sofreu tantos problemas físicos quanto Ibrahimovic durante sua última temporada na Roma, mas ele mal apareceu de qualquer maneira.

Totti sentiu que ainda poderia se destacar na Série A, diferente do treinador Luciano Spalletti, na época.

Milan, Maldini e Pioli podem chegar a uma conclusão semelhante com Ibrahimovic, mesmo que seja por razões ligeiramente diferentes.

"Quando você não joga de forma consistente, especialmente em uma certa idade, o corpo não descansa, mas enferruja", explicou Totti, em entrevista ao Gazzetta dello Sport, na última quinta-feira.

“Quando você está acostumado a jogar como substituto, perde o ritmo. Sua mente sabe o que fazer, mas suas pernas não são rápidas o suficiente. Você sabe que é melhor que os outros, mas o corpo não pode estar no jogo."

“Neste momento, Zlatan não está jogando e posso imaginar suas dificuldades porque seu corpo é uma máquina exigente. Pelo que vejo de fora, ele quer permanecer em campo tanto quanto o Milan quer mantê-lo."

"O problema não é técnico, o problema é o tempo de jogo dele. Eu sei o que ele sente, acho que sei as perguntas que ele está se fazendo e sobre seu desejo de lutar com a realidade."

Ibrahimovic certamente não vai querer desistir. Como David Lagercrantz, escritor de "I Am Zlatan", apontou no passado, toda a carreira de Ibrahimovic foi impulsionada pelo desejo de provar que as pessoas estavam erradas, e é por isso que ele continuou fazendo coisas extraordinárias mesmo depois de completar 40 anos.

"Na verdade, não deveria ser possível", disse Jacob Johansson, à FIFA, sobre a notável longevidade de seu ex-companheiro de seleção na Suécia.

"Ele está lutando contra lesões recentemente, mas todos nós conhecemos Zlatan. Tudo é possível quando ele está em campo. É por isso que ele é uma estrela."

De fato, é por isso que Ibrahimovic vai achar tão difícil ir embora do Milan.