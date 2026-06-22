Zlatan Ibrahimović, consultor do Milan e ex-jogador do Rossoneri e do Barcelona, considera que uma das estrelas do Barça é atualmente o melhor jogador do mundo.

Ibrahimović disse, em declarações à rede “Fox Sports”: “Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo”.

E acrescentou: “Sempre que Yamal recebe a bola, ele enfrenta o desafio, não importa se há uma, duas ou três pessoas à sua frente”.

Yamal, que completará 19 anos no mês que vem, marcou um gol aos 10 minutos da vitória de seu país por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita no Grupo 8, ontem, domingo.

Este foi o primeiro gol de Yamal em sua carreira na Copa do Mundo, em sua primeira partida como titular na competição e em sua segunda participação no torneio.

Yamal havia entrado como reserva no empate surpreendente da Espanha, em 15 de junho, contra Cabo Verde, quando sofria de uma lesão nos tendões da coxa; além disso, jogou apenas um tempo contra a Arábia Saudita pelo mesmo motivo.

Ibrahimović deu sua opinião após a vitória da Espanha, dizendo: “A diferença entre o primeiro e o segundo jogo foi Yamal, porque ele traz algo que, na minha opinião, ninguém mais tem: a criatividade. Ele jogou apenas 45 minutos, mas todos sabem que, quando se joga contra a Espanha, é preciso ter cuidado; eles são os campeões da Europa”.



