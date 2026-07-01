Ibrahimović: Não vejo nenhum ponto fraco na França... É assustador

O lendário jogador sueco Zlatan Ibrahimović elogiou a força da seleção francesa, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que não vê nenhum ponto fraco no elenco dos Bleus.

A seleção da França venceu com facilidade a Suécia (3 a 0), na madrugada desta quarta-feira, nas oitavas de final, avançando para as quartas de final, onde enfrentará a seleção do Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.

Ibrahimović disse em declarações à rede de canais “Fox Sports”, após a eliminação de sua seleção da Copa do Mundo: “Eu disse isso antes da partida: não vi nenhum ponto fraco na seleção francesa até agora. Todos os seus atacantes são capazes de decidir o jogo”.

O ex-jogador do Barcelona, do Milan e do Paris Saint-Germain acrescentou: “Eles fizeram uma partida fantástica hoje. Oulissi não marcou, mas tem uma visão que nem Dembélé nem Mbappé têm; ele enxerga oportunidades que eles não veem, apesar das diferenças nas habilidades de cada um. Veremos até onde a França pode chegar, mas isso é assustador”.

E continuou, segundo o site “Foot Mercato”: “Entre os cinco melhores jogadores do mundo, três estão nesse ataque: Dembélé, Oulissi e Mbappé. Quanto aos outros dois, podemos citar Haaland e Yamal; Messi, é claro, está em outro nível. Mas três nesse ataque! Não é fácil conseguir essa combinação ideal”.

Ele explicou: “Por exemplo, quando o Paris Saint-Germain contava com Mbappé, Messi e Neymar, as coisas não deram 100% certo.” “Mas esses jogadores não têm a arrogância de achar que são os melhores. Além disso, eles também fazem seu trabalho sem a bola, e isso é muito mais importante. Pois sabemos o que eles são capazes de fazer com a bola. Todos eles são capazes de decidir o jogo sozinhos. É algo assustador.”



