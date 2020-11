Ibrahimovic faz até de bicicleta para manter Milan líder e igualar recorde de... Ibrahimovic

Atacante sueco marca pelo sexto jogo seguido no Campeonato Italiano e iguala recorde que alcançou em 2012. Shevchenko também obteve feito em 2001

Zlatan Ibrahimovic igualou um recorde que é dele mesmo. É a terceira que um jogador do marcou em seis jogos seguidos da Série A Italiana na era em que uma vitória vale três pontos -- desde 1994/1995.

O primeiro a conseguir esta marca foi o ucraniano Andriy Shevchenko, em 2001. O atacante atingiu esta marca entre abril e maio daquele ano. Ele sete gols em seis jogos consecutivos, diante de , Lecce, Hellas Verona, Perugia, de Milão (duas vezes) e .

O sueco igualou o feito 10 anos mais tarde, entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012. O craque marcou contra (duas vezes), , , Robur Siena, e .

Ibrahimovic vai transformando a vida das defesas em um inferno nesse começo de temporada! 😈



Ninguém para Zlatan 😎 pic.twitter.com/n5IrYzulpK — Goal (@GoalBR) November 1, 2020

Aos 39 anos, Zlatan Ibrahimovic voltou a igualar a sua marca do passado. Com gols feitos também na última temporada, ele soma seis jogos seguidos marcando pela equipe no torneio nacional. A sequência conta com duas partidas de 2019/2021. O atacante celebrou contra (duas vezes) e Cagliari. Na campanha mais recente, Bologna (duas vezes), Internazionale (duas vezes), (duas vezes) e Udinese tomaram gols do veterano. Ao todo, são 10 bolas na rede em seis compromissos.

A pontaria afiada de Ibrahimovic permite que o Milan seja o líder isolado da Série A Italiana na atual temporada, com 16 pontos em seis rodadas. No jogo deste domingo pelo time rossonero, o craque marcou até um golaço de bicicleta.