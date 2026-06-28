Ibrahimović: Messi transforma qualquer partida em um espetáculo excepcional

O astro sueco aposentado Zlatan Ibrahimović afirmou que o argentino Lionel Messi possui uma capacidade constante e inalterável de transformar qualquer partida que disputa em um espetáculo excepcional.
Em sua análise da Copa do Mundo para a rede “Fox Sports”, em Messi, após a vitória da Argentina sobre a Jordânia por 3 a 1, encerrando a fase de grupos com nota máxima, contando com seu grande ícone, apesar de ele não precisar ser titular dessa vez. Leo entrou do banco e marcou um gol de falta aos 80 minutos.
Ibrahimović afirmou: “O valor desse gol vai além do resultado numérico da partida. No momento em que a Argentina dominava o jogo, a entrada de Messi veio para marcar a noite. Ele não precisa carregar o time nas costas durante os 90 minutos nem salvar uma situação competitiva de emergência; bastam-lhe poucos minutos em campo para fazer com que a torcida volte a gritar seu nome nas arquibancadas e deixar uma sensação geral de que se tratou de um momento excepcional”.
O ex-atacante sueco reconheceu que houve uma margem de erro por parte do goleiro na jogada do gol, análise compartilhada pelo astro francês Thierry Henry, mas quis ir além da análise técnica, afirmando Ibrahimović: “Quando falamos de Messi, há uma dimensão emocional que não pode ser medida pela repetição da jogada na TV; mesmo que o goleiro tenha errado, e a bola parecesse defendível, ou fosse considerada apenas uma jogada comum em uma partida já decidida, o impacto de Messi permanece constante; ele aparece, marca, e a torcida vai embora feliz”.
E concluiu: “Messi chegou a um estágio em que sua contribuição parece uma rotina diária, mas é uma rotina extremamente excepcional. Se entra como titular, faz a diferença; se entra como reserva, faz o mesmo; se a Argentina domina, ele deixa sua marca; e se a partida precisa de um lampejo final, ele o proporciona. Aos 39 anos, ele não precisa provar tudo diariamente, mas cada aparição sua brilha como se fosse a jogada decisiva”.