Ibrahimović lança um ataque violento contra Koeman após a eliminação da Holanda: “Perca com sua identidade”

O astro sueco Zlatan Ibrahimović lançou um ataque violento contra Ronald Koeman, atribuindo-lhe toda a responsabilidade pela eliminação da seleção holandesa, afirmando que ele abandonou a identidade histórica da equipe.

Ibrahimović nunca hesitou em expressar sua opinião com toda a franqueza, seja quando era jogador ou agora diante dos microfones. Ele analisou a eliminação da Holanda com a mesma intensidade com que encarava cada partida, e não precisou de muitas palavras para resumir o que se passava em sua mente.

O lendário sueco foi um dos analistas mais contundentes após a eliminação da Holanda diante do Marrocos. Logo após o término da partida, ele declarou à “Fox”, emissora na qual trabalha como analista ao lado de outros ícones do futebol, dizendo: “Acho que essa derrota é culpa de Koeman, porque eu não reconheci essa seleção holandesa”.

As críticas de Ibrahimović foram além de uma simples discussão sobre a tática de uma partida específica, pois ele considerou que Koeman abandonou tudo o que historicamente caracteriza o futebol holandês para se transformar em um time extremamente conservador, afirmando: “Perderam com uma identidade que não é a identidade holandesa, e isso me irrita. Perca com a sua identidade... é isso que você é”.

Essas críticas vieram para confirmar que a seleção holandesa abandonou, sem qualquer motivo, o estilo que lhe permitiu figurar entre as favoritas, já que a equipe recuou por longos períodos, abrindo mão da posse de bola, e acabou se trancando perto da sua área.

A seleção holandesa criou apenas poucas chances claras na prorrogação, o que deu a impressão de que estava esperando os pênaltis em vez de buscar o gol da vitória.

Ibrahimović já havia deixado claro durante a partida que não estava satisfeito com o que via, voltando a atacar com toda a força durante as duas prorrogações e dizendo: “Ele parece um técnico italiano, joga para não perder”.