Ibrahimovic flerta em ser lenda pelo Milan, que volta a sonhar com título

Aos 39 anos, gigante sueco é artilheiro isolado do Campeonato Italiano e líder de um Milan que empolga para a temporada

Do alto de seus 39 anos de idade, enquanto poucos jogadores seguem ativos no futebol, Zlatan Ibrahimovic vive uma fase absolutamente especial pelo . Artilheiro isolado do Campeonato Italiano e principal nome de um elenco competitivo, o atacante já flerta com o status de lenda nos Rossoneri.

Responsável por dois gols na vitória por 3x1 contra o Napoli neste domingo (22), o gigante sueco chega à impressionante marca de 10 gols em seis partidas disputadas pelo time italiano, e o coloca na briga pelo título italiano, que não conquista desde a já distante temporada de 2010/11.

Impulsionado pelas atuações impactantes de Ibra, o Milan se destaca dos rivais e já quebra recordes na atual temporada. Desde quando as vitórias valem três pontos na (1994), essa é apenas a segunda vez que o Milan consegue mais de 20 pontos nas oito primeiras rodadas. A outra ocasião aconteceu na campanha do título de 2003/04, que contava com craques como Kaká, Shevchenko, Maldini, Pirlo, Dida e Cafu.

Ibrahimovic já é, com sobras, o jogador mais velho a marcar 10 gols nas primeiras oito rodadas do Italiano, com o recorde mais próximo sendo de Silvio Piola em 1942. O então atacante da tinha 29 anos na época, 10 a menos que o sueco.

O recorde de 10 gols no início da temporada só foi superado por um jogador na história do Milan, ninguém menos do que Marco Van Basten, um dos maiores ídolos do tradicional gigante italiano. Na temporada de 1992/93, o holandês havia marcado 12 gols ao final da oitava rodada da competição. Vale lembrar que Ibra ficou de fora de duas das oito partidas até aqui.

Como grandes adversários para o desejado título nacional e artilharia do campeonato, Zlatan terá de superar um inspirado Cristiano Ronaldo e a poderosa Juventus, que vem de uma sequência de oito títulos consecutivos da Série A.

A Velha Senhora não está em seus melhores dias, é verdade, mas conta com a força de CR7 para superar as dificuldades e subir na tabela. Enquanto isso não acontece, o Milan segue enchendo os torcedores rossoneros de esperança, ao mesmo tempo que Ibrahimovic briga por um espaço entre os grandes do clube. Na opinião de Francesco Totti, ele ainda terá muito tempo para tal feito.