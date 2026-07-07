Zlatan Ibrahimovic elogia Lionel Messi após a espetacular vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo. O ex-artilheiro viu o craque de 39 anos se destacar no momento em que seu país mais precisava dele.

“Messi de repente virou uma fera. Ninguém conseguia mais pará-lo”, comemorou Ibrahimovic à FOX Sports. “Ele não parava mais. Esse é o Messi que eu conheço, o Messi que sempre vimos e que ainda vemos.”

“Não se esqueçam: ele já ganhou uma Copa do Mundo. Messi conquistou inúmeros prêmios, Bolas de Ouro, tudo. Basta olhar para o seu palmarés: pura perfeição. E, mesmo assim, ele continua com fome de mais”, afirmou o analista sueco, que tem uma mensagem para os críticos de Messi.

“Meus pêsames a todos os que odeiam o Messi e a todos os torcedores do Ronaldo que achavam que poderiam rir esta noite”, disse Ibrahimovic de forma cínica. “Com um placar de 0 a 2, vocês já estavam comemorando a vitória. Mas então o Messi lembrou ao mundo por que uma partida de futebol só acaba quando soa o apito final.”

“Agora vocês vão dormir com dor e lágrimas. E isso enquanto a Argentina está nas quartas de final. Isso é futebol, isso é algo grandioso”, comemora Ibrahimovic com a virada de Messi e seus companheiros em Atlanta.

Por outro lado, Ibrahimovic se solidariza com o Egito, que esteve perto de uma grande façanha. “Eles lutaram por cada bola, defenderam com muita coragem e aproveitaram a chance quando ela surgiu. As pessoas vão falar principalmente do resultado, mas eu vou me lembrar do desempenho do Egito. Eles acreditaram que podiam derrotar a Argentina e não demonstraram medo em nenhum momento.”

Apesar da situação difícil contra o Egito, a Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo. No domingo, em Kansas City, a Suíça ou a Colômbia será o adversário do atual campeão mundial.