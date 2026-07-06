Ibrahimović dá uma lição no Brasil... e comemora pela Noruega à sua maneira

A Copa do Mundo de 2026 testemunhou uma surpresa estrondosa com a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final pelas mãos da Noruega, mas o impacto da derrota não se limitou ao apito final, estendendo-se até os estúdios de análise, onde o astro sueco aposentado Zlatan Ibrahimović fez declarações contundentes contra a “Seleção”, afirmando que não se convenceu com o desempenho da seleção brasileira desde o início do torneio, ao mesmo tempo em que elogiou profusamente a seleção norueguesa, considerando que ela traz à memória a conquista histórica alcançada pela Suécia na Copa do Mundo de 1994.

A seleção norueguesa garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a seleção brasileira por 2 a 1, na partida que os enfrentou no estádio de Nova York, nas oitavas de final.

De acordo com a rede brasileira “Globo”, Ibrahimović, que já defendeu grandes clubes como Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain e Manchester United, trabalha como comentarista esportivo em uma emissora de TV americana, onde acompanhou o confronto e deu sua opinião após o término da partida.

O astro sueco demonstrou grande admiração pelo desempenho da seleção norueguesa, observando que a equipe o faz lembrar da seleção sueca que alcançou um feito histórico na Copa do Mundo de 1994, quando chegou às semifinais e terminou o torneio em terceiro lugar.

Ibrahimović disse: “Quando o leão está com fome, ele come. Essa Noruega me lembra a Suécia na Copa do Mundo de 1994. Vamos ver se eles vão chegar ao mesmo nível que a Suécia alcançou. A história é muito parecida, e é bom ver essa história continuar”.

Zlatan não se limitou a elogiar a Noruega, mas também dirigiu críticas contundentes à seleção brasileira e ao seu técnico italiano, Carlo Ancelotti, afirmando que a equipe não apresentou o nível esperado ao longo do torneio.

Ele acrescentou: “O Brasil nunca me convenceu, nem mesmo desde a primeira partida do torneio. As substituições que Carlo fez hoje não deram certo, enquanto as de Solbakken deram. Parecia que a Noruega estava jogando um futebol bonito e organizado, enquanto o Brasil jogava um futebol desorganizado. Não sei... Eles estavam dançando ao som do vento”.

As declarações de Ibrahimović refletem o tamanho do reconhecimento que a seleção norueguesa recebeu após eliminar um dos principais candidatos ao título, além de aumentar a pressão sobre Carlo Ancelotti, que enfrenta críticas generalizadas após o fim repentino da trajetória do Brasil no torneio, enquanto a Noruega continua escrevendo uma das histórias de sucesso mais marcantes da Copa do Mundo de 2026, em meio a esperanças de repetir ou superar a conquista histórica da Suécia.