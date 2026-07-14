Ibrahimović critica Rudi García: “Você deveria ter vergonha de si mesmo”

Zlatan Ibrahimović, lenda da Suécia, criticou o técnico da seleção da Bélgica, Rudi García, e o responsabilizou pela eliminação de sua seleção diante da Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O ex-atacante sueco, de 44 anos, criticou, pela rede “Fox Sports”, a decisão de Rudi García de substituir Thibaut Courtois após ele ter se lesionado, embora o goleiro tenha afirmado após a partida que não queria sair de campo.

Courtois disse, em declarações na zona mista após a derrota por 2 a 1 para a Espanha: “Eu estava em condições de continuar, mas não conseguia chutar com força. Foi decisão do técnico me substituir porque eu não estava em plena forma. Eu me sentia bem nas defesas, mas quando comecei a chutar com força com os pés, senti o problema com mais intensidade e, por isso, parei.”

E acrescentou: “Eu disse a ele que queria continuar, mas como não conseguia dar os chutes longos — que era a forma como queríamos jogar hoje —, o técnico decidiu me substituir. Não há problema algum, as decisões são dele, e o mais importante é sempre o bem da equipe”.

Rudi García decidiu deixar o goleiro do Real Madrid no banco e colocar Sen Laminz em campo, mas o goleiro do Manchester United, de 24 anos, cometeu um erro ao defender um chute de Pau Kobarsi, que Mikel Merino aproveitou para marcar o gol que deu a vitória à Espanha.

Ibrahimović não hesitou em atribuir a responsabilidade pela derrota a Rudi García, afirmando: “Atribuo ao técnico da seleção belga (Rudi García) a responsabilidade por essa derrota”.

O atacante sueco acrescentou: “Será que o motivo é que Laminz joga no Manchester United, enquanto Mike Benders joga no Strasbourg? Não é assim que se deve escolher o goleiro da seleção, especialmente depois do que aconteceu depois”.

Ibrahimović continuou seu ataque contundente, dizendo: “Laminz é supervalorizado. É uma vergonha. Vocês deveriam ter vergonha de si mesmos, você e o treinador de goleiros!”.

Por outro lado, Rudi Garcia reafirmou sua decisão de substituir Courtois por Laminz, enfatizando: “Não sinto nenhum arrependimento. Na Copa do Mundo, o jogador precisa estar 100% pronto. Eu nunca escalo nenhum jogador que não esteja em sua melhor forma física”.