Ibrahim Hassan, técnico da seleção egípcia, expressou sua profunda indignação com as atitudes de Lionel Messi, capitão da Argentina, durante o confronto entre as duas equipes nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia havia sido derrotada pela Argentina por 2 a 3 na partida disputada na noite da última terça-feira, que contou com várias decisões arbitrais polêmicas que resultaram na derrota dos “Faraós”.

Ibrahim Hassan afirmou em declarações à televisão: “Messi é extremamente provocador; não sei por que razão ele veio ficar na nossa área técnica enquanto protestava contra a arbitragem”.

Ele acrescentou: “Eles entraram em campo com muita frieza, aproveitando-se das facilidades que algumas decisões da arbitragem lhes concederam, e ficou claro que estavam tentando criar uma situação de provocação e pressão psicológica sobre a comissão técnica e os jogadores egípcios”.

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E continuou: “O que chama a atenção é que foram os membros da comissão técnica argentina que se dirigiram à nossa área técnica, e não o contrário, e o objetivo era claro: provocar reações por parte da seleção egípcia naqueles momentos delicados da partida”.

Ele observou que o clima ficou extremamente tenso após esse comportamento, explicando: “A situação chegou a tal ponto que o capitão Saafan Al-Saghir perdeu a compostura devido à provocação direta e deliberada em frente ao banco de reservas, o que resultou em um cartão vermelho aplicado pelo árbitro da partida”.

E concluiu sua declaração dizendo: “O que aconteceu não teve nenhum objetivo técnico, mas foi apenas uma tentativa de provocar a seleção egípcia e dispersar sua concentração nos últimos minutos da partida, além de pressionar psicologicamente os jogadores e a comissão técnica após a polêmica arbitral que marcou o confronto”.