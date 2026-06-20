Ibrahim Afellay: “Espero que Ismael Saibari o xingue sem dó na seleção do Marrocos”

Ibrahim Afellay está preocupado com a eficiência do ataque do Marrocos. Ele expressou essa preocupação à NOS, após a vitória do Marrocos sobre a Escócia (0 a 1) na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

Em especial, a enorme chance de Brahim Díaz aos 77 minutos causou irritação em Afellay. O atacante do Real Madrid poderia ter dado um passe perfeito para Ismael Saibari marcar o 0 a 2, mas preferiu tentar a jogada sozinho. Isso resultou em uma perda de bola desastrosa e em um final de jogo de tirar o fôlego.

“Quando você é um jogador tão bom com a bola quanto o Díaz, nunca pode dizer: ‘eu não o vi’ (Saibari, nota do editor)”, começa Afellay. “Esses são momentos tão importantes em uma partida!”

“Não dá para dizer: ‘não o vi’. Ele simplesmente tinha que passar a bola ali, essa é a jogada mais lógica! Aí ficaria 2 a 0 e estaria tudo resolvido. Agora você deixa a Escócia de volta no jogo”, suspira Afellay.

“Espero mesmo que o Saibari o xingue sem dó, xingue pra caramba depois da partida”, continua o analista, irritado. “Ou que o técnico dê uma bronca nele. Porque esses são realmente momentos decisivos.”

Já durante a partida, dava para ver como Saibari se descontroleu completamente com Díaz, por frustração, porque seu companheiro de equipe não quis passar a bola. No fim das contas, isso não fez diferença no resultado: Saibari foi o herói da vitória por 0 a 1.

“Isso está quase se tornando um problema”, conclui Afellay, fazendo uma reflexão geral sobre as chances perdidas pelo Marrocos. “Se você precisa de tantas chances para marcar gols… Quando enfrentar adversários ainda mais fortes, isso vai se tornar um ponto fraco.”