Ibrachina x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Ibrachina e Atlético-MG se enfrentam nesta terça (13), às 15h (de Brasília), na Arena Ibrachina, no bairro da Mooca, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético-MG tenta encerrar um jejum de mais de 20 anos sem conquistar o troféu - a última taça do Galo na competição foi em 1983. A equipe mineira garantiu vaga na segunda fase da Copinha após terminar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 29, com seis pontos somados.

Na campanha, o Atlético-MG venceu o União Rondonópolis por 4 a 2 e o QFC por 3 a 0, mas foi derrotado pelo Audax-SP por 3 a 0.

Por outro lado, o Ibrachina encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na liderança do Grupo 30, com sete pontos conquistados. Em três partidas disputadas, a equipe paulista goleou o Ferroviário por 5 a 0, venceu o Bangu por 2 a 1 e empatou em 1 a 1 com o Santo André, assegurando a melhor campanha da chave.

Ibrachina: Gabriel Sena, Kauan Christhian, Enzo, Gabriel Oliveira, Paulo Henrique, Kleiton, Mateus Romero, Maurinho, Luiz Fernando, Armando Chila, Enrico.

Atlético-MG: Pedro Cobra, Cristian, Vitor Gabriel, Pedro Xavier, Alexis Vargas, Luiz Peu, João Mathias, Mosquito, Riquelme, João Teixeira, Ryan Felipe.

Desfalques

Ibrachina

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026

terça-feira, 13 de janeiro de 2026 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Arena Ibrachina - Mooca, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis