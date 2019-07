Ibra encerra semana de polêmicas com hat-trick e um golaço; veja

Ibra brilha, faz três gols, garante vitória de virada do Galaxy sobre LA FC e encerra disputa contra jogador rival

Na noite da última sexta-feira (19), Ibrahimovic fez três gols em um dia iluminado. O sueco garantiu a vitória de virada do Galaxy sobre o LA FC por 3 a 2, após marcar um hat-trick no clássico.

Antes do duelo, Ibra provocou o rival da equipe adversária, Carlos Vela, para se reafirmar como o maior astro da . Em entrevista à ESPN ele disse: “Se sou o melhor? De longe. Está no seu melhor momento? Quantos anos tem ele? 29? Tem 29 anos, joga na MLS e está no seu melhor momento... Onde é que eu estava aos 29 anos? Na Europa. Uma grande diferença”.

Apesar do mexicano Vela ter marcado os dois gols do LA FC, o destaque ficou todo em Ibra que marcou o primeiro gol ainda no primeiro tempo, e decretou o placar na etapa final.