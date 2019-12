Ibra de volta à Itália? Milan será destino do sueco, diz jornal

Zlatan Ibrahimovic teria escolhido o Milan para atuar na próxima temporada, conforme relatado pelo 'Gazzetta dello Sport'

Com contrato com o próximo do fim - dezembro deste ano - Zlatan Ibrahimovic é um nome que promete agitar o mercado de inverno europeu e tem deixado o mundo do futebol curioso quanto ao seu futuro. Aos 38 anos, o sueco está perto de fechar acordo com o e teria escolhido retornar ao clube, segundo informações do jornal Gazzetta dello Sport.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Recentemente, em entrevista à revista GQ, Ibra deixou praticamente certo que seu destino deve ser, de fato, a .

"Vou a um time que precisa vencer de novo, que precisa renovar sua história, que busca um desafio contra todos. Só então poderei encontrar os estímulos necessários para surpreendê-los novamente. Como jogador de futebol, não se trata apenas de escolher um time. Há outros fatores que devem se encaixar. Mesmo o interesse da minha família. Vejo você em breve na Itália", falou Ibrahimovic.

Ainda assim, de acordo com o portal TWD, o sueco teria recebido proposta irrecusavel para seguir nos . O LA Galaxy teria oferecido a Ibra contrato por mais dois anos, com um pagamento anual de 7,5 milhões de dólares (cerca de R$31,3 milhões). Apesar do atleta ter gostado da proposta, os valores não impedem uma mudança para a Itália.



(Foto: Getty Images)

Conforme antecipou a Goal, o Milan estaria realmente interessado em contratar Zlatan Ibrahimovic devido os problemas do time italiano no ataque, o vencimento de contrato do jogador e, obviamente, por uma nostalgia do passado.

Aos 38 anos, o sueco teria dispertado o interesse de ao menos três clubes na Europa além do Milan: , e . Porém, conforme afirmou o Gazzetta dello Sport Zlatan Ibrahimovic quer voltar para a Itália na busca por um desafio digno de seu nome o que, consequentemente, tira o United, a Inter e o Napoli da disputa pela contratação do jogador.

Manchester United



(Foto: Oli Scarff)

Ibrahimovic, que atuou entre 2016 e 2018 no clube inglês, chegou a ser cogitado para reforçar novamente o ataque dos Red Devils. Em entrevista em agosto, Ibra brincou: "Poderia jogar fácil na Premier League, por isso, se o United precisar de mim, estou aqui".

Entretanto, parece bastante improvável que ele retorne aos Diabos Vermelhos, tanto pelo clube, que tem buscado uma renovação em seu elenco, e pelas próprias declarações do atacante sueco.

Inter de Milão

O sueco também viu o seu nome aparecer na Inter de Milão, onde atuou entre 2006 e 2009 e conquistou o tricampeonato italiano, além de duas Supercopas da Itália, sendo decisivo nos campeonatos. No entanto, atuar novamente pela Inter será uma hipótese pouco provável neste caso.

Napoli



(Getty Images)

Ibrahimovic também foi um nome ventilado nos bastidos do Napoli. O sueco chegou a demonstrar vontade em tentar repetir o feito de Maradona no San Paolo. Mas, ao que tudo indica, o destino será para o rival de , o Milan.