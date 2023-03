Huracán x Rosario Central ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20) pela oitava rodada do torneio nacional; veja como acompanhar na TV e na internet

Huracán e Rosario Central se enfrentam na noite desta segunda-feira (20), às 21h (de Brasília), no Tomás Adolfo Ducó, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Argentino. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Eliminado da Copa Libertadores e sem vencer há quatro jogos na temporada (dois empates e duas derrotas), o Huracán busca a recuperação. No momento, aparece em sétimo, com 12 pontos, enquanto o Rosario Central vem de empate com o Unión de Santa Fe em 1 a 1.

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Huracán registra 20 vitórias, contra 18 do Rosario Central, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Argentino de 2022, o Huracán venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Rosario Central: Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Rodríguez; Ortíz, Montoya; Infantino, Campaz, Malcorra; Véliz.

Huracán: Cháves, Soto, Novillo, Merolla, Benítez; Gauto, Hezze, Fattori, Garré; Cordero e García.

Desfalques

Huracán

Sem desfalques confirmados

Rosario Central

Sem desfalques confirmados

Quando é?