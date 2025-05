Huracán x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Estádio el Palacio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Huracán e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio el Palacio, em Buenos Aires, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar em 0 a 0 com o Atlético-MG pela última rodada do Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Vice-líder do Grupo C, com oito pontos, o Timão precisa da vitória na última rodada da fase de grupos para garantir vaga nos playoffs da competição continental.

Na atual edição da Sul-Americana, o Corinthians venceu o Huracán e o Racing-URU por 1 a 0, empatou duas vezes com o América de Cali por 1 a 1 e sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Huracán.

Já o Huracán entra em campo com a classificação às oitavas de final garantida. Líder do Grupo C com 11 pontos, o clube argentino segue invicto no torneio, somando três vitórias e dois empates até aqui.

Prováveis escalações

Huracán: Galindez; Guidara, Fabio Pereyra, Pellegrino, Ibañez; Ojeda, Leonel Pérez, Mazzantti, Leonardo Gil, Alanís; Tissera.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, Maycon e Igor Coronado (Garro); Talles Magno (Memphis) e Yuri Alberto (Romero).

Desfalques

Huracán

Daniel Zabala segue no departamento médico.

Corinthians

Gustavo Henrique, Memphis Depay e Rodrigo Garro estão machucados.

Quando é?