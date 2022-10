Hull vs Birmingham sofre atraso para serrar traves e diminuir tamanho dos gols

A partida da segunda divisão inglesa foi postergada, pois os profissionais foram forçados a reduzir as traves para o tamanho normal

Hull City recebeu o Birmingham no MKM Stadium, neste domingo (16), com o pontapé inicial originalmente agendado às 11h (de Brasília). No entanto, a partida foi atrasada em vinte minutos, pois a equipe do estádio foi forçada a derrubar e serrar a trave. Isso aconteceu após a avaliação pré-jogo dos árbitros. Eles detectaram que os gols estavam maiores.

O episódio ocorre apenas uma semana depois que o Wigan recebeu o Cardiff no DW Stadium com um gol supostamente dois centímetros maior que o outro, um caso que poderia acarretar em punição da FA (Federação Inglesa de Futebol). Para piorar a situação, o time da casa perdeu por 3-2, com o vencedor (Cardiff) superando o travessão acima do regulamento.

Com apenas quatro vitórias nos primeiros 13 jogos da Championship, a segunda divisão inglesa, o Hull, sem treinador, está perigosamente perto da zona de rebaixamento. Os Tigers viajarão para Blackpool para sua próxima partida da liga em 19 de outubro.