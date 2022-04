Hulk viaja a Miami para nascimento de filha e desfalca Atlético-MG contra Athletico-PR

O atacante Hulk não entrará em campo para enfrentar o Athletico-PR no fim de semana por causa da gravidez de sua esposa, Camila Angelo. O jogador de 35 anos foi autorizado pelo Atlético-MG a viajar a Miami, nos Estados Unidos, para o nascimento de sua filha.

A informação sobre a autorização concedida pelo departamento de futebol foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL. O craque se ausentará apenas do jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Hulk estará à disposição da comissão técnica de Antonio Mohamed para o jogo da Copa do Brasil, diante do Brasiliense, pela terceira fase do torneio de mata-mata.

A previsão de volta do jogador é a próxima terça-feira (19). Ele se concentrará com o restante do elenco e estará à disposição para o duelo que será disputado na quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte. O duelo deve ocorrer no Mineirão.

Hulk é o principal nome do Galo em 2022. O atacante veterano soma 13 gols e uma assistência em 12 compromissos disputados na atual temporada. No ano passado, ele fez 36 gols e deu 13 passes em 68 partidas.