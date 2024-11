Hulk na seleção brasileira: quantos jogos, gols e assistências o atacante tem pelo Brasil?

Vivendo grande fase, o jogador do Atlético-MG voltou a ser convocado após cinco anos afastado

Cinco anos depois, Hulk voltou a ser convocado para defender a seleção brasileira. Vivendo grande fase no Atlético-MG , o atacante entrou na nova lista de Tite, com substitutos para os jogadores que não devem ser liberados de seus times por conta da quarentena de Covid-19.

O jogador, hoje com 35 anos, havia defendido a amarelinha pela última vez em 2016, na Copa América Centenária, quando foi convocado por Dunga, na campanha em que o Brasil não passou da fase de grupos. O jogador também foi parte da seleção na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. À época, foi titular, inclusive no fatídico 7 a 1 sofrido para a Alemanha .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A estreia de Hulk na seleção foi em um amistoso em 2009, na vitória brasileira sobre a Inglaterra por 1 a 0.

Hoje, em uma nova fase de sua carreira, extremamente decisivo no Galo, Hulk volta à seleção para disputar a rodada tripla das Eliminatórias , contra Chile, Argentina (em jogo suspenso) e Peru.

Ao todo, 15 atletas que atuam no futebol inglês , espanhol e italiano podem não ser liberados por seus times . As três ligas já se manifestaram apoiando a decisão dos clubes, que se preocupam com o período de quarentena que os atletas teriam que cumprir ao voltar para casa, já que o Brasil está na lista vermelha da Covid-19.

Com isso, Hulk voltou a ser lembrado por Tite. E a Goal separou números do atacante com a camisa do Brasil:

Quantos gols Hulk marcou pela seleção brasileira?

Ao todo, o atacante tem 11 gols em 50 jogos disputados pela seleção, todos eles marcados em amistosos, apesar de 16 das partidas disputadas serem oficiais. Nesta chance recebida na seleção de Tite, Hulk entrou em campo como substituto na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, quando o placar já estava construído, e não conseguiu participar dos gols embora tenha arriscado uma boa finalização.

Competição Gols Jogos Amistosos 11 34 Copa do Mundo 0 6 Copa das Confederações 0 5 Eliminatórias 0 4 Copa America 0 1 Total 11 50

Quantas assistências Hulk deu pela seleção brasileira?

Nos 50 jogos disputados pelo Brasil, Hulk deu cinco passes para seus companheiros marcarem gols. Foram quatro assistências em amistosos e uma na Copa das Confederações de 2013, que acabou com o título do Brasil.