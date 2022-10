Hulk lesionado: quando o atacante volta e o impacto para o Atlético-MG

Atacante de 36 anos tem volta aos gramados prevista para a próxima temporada. Ele desfalcará o time de Cuca até o fim deste ano

Hulk não joga mais pelo Atlético-MG até o fim de 2022. O atacante de 36 anos sofreu uma lesão na panturrilha e só deve voltar aos gramados no próximo ano. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

O atleta entrou em campo no último sábado (15), na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, mas foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo por causa do problema clínico. A ausência do atleta se torna um obstáculo para o desejo do Galo em chegar na próxima edição da Libertadores.

A GOAL preparou uma lista com os números do Galo com e sem o atacante na atual edição do Campeonato Brasileiro. A ausência do jogador não é nada boa para o time comandado por Cuca, de acordo com as estatísticas.

O Atlético-MG fez 25 partidas com Hulk no Brasileirão, com dez vitórias conquistadas, sete empates e oito derrotas. Foram 31 gols marcados e 27 gols contra. Com o atleta em campo, o Galo tem 49,33% de aproveitamento.

A ausência do jogador atrapalha os mineiros na atual edição do Campeonato Brasileiro. Sem ele, o time disputou sete jogos, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Foram sete gols marcados e seis sofridos. A equipe tem 47,61% de rendimento sem Hulk dentro das quatro linhas.

Na atual temporada, o atacante, que foi um dos destaques do Galo no ano passado, marcou 29 gols e deu cinco assistências em 46 jogos. Neste período, ele foi titular em 43 oportunidades e somou 3.848 minutos.