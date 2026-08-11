Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080809129.jpgBranislav Racko
Hussein Hamdy

Traduzido por

Huijsen realiza sonho de infância no Real Madrid

D. Huijsen
S. Ramos
Real Madrid
La Liga
Espanha

Responsabilidade dobrada

Dean Huijsen anunciou oficialmente a camisa que vestirá no Real Madrid na próxima temporada, após escolher o histórico número 4, em um passo que descreveu como a realização de um sonho que o acompanha desde a infância.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o zagueiro revelou que vestir a camisa número 4 representa a concretização de um antigo sonho diretamente ligado a Sergio Ramos, seu maior ídolo na infância e o último grande nome a vestir esse número no clube merengue.

Huijsen relembrou memórias de sua infância, apontando que usava as famosas chuteiras do jogador andaluz que levavam o nome "SR 4", numa tentativa de imitar o atleta que se tornou uma lenda no Real Madrid e no futebol mundial.

Ramos respondeu a Huijsen, desejando-lhe boa sorte, ao dizer: "Espero que também lhe traga muitas alegrias".

Em sua mensagem, Huijsen fez questão de homenagear também um dos nomes históricos mais notáveis que vestiram o mesmo número, Fernando Hierro.

Amistosos de clubes
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

O zagueiro destacou a existência de um vínculo especial que o une ao jogador vindo de Málaga, já que compartilham a mesma região, o que, segundo sua confissão, torna o legado desse número ainda mais importante para ele.

Ao repassar a história do número nos últimos anos, Huijsen não deixou de mencionar David Alaba, o último jogador a vestir a camisa número 4 antes dele.

Huijsen teve a oportunidade de dividir o vestiário com o zagueiro austríaco e aproveitou a ocasião para elogiar seu profissionalismo, sua liderança e sua constante disposição em ajudar os companheiros, qualidades que marcaram sua trajetória no clube merengue.

O defensor reconheceu o peso simbólico de sua decisão e, por isso, agradeceu publicamente ao clube, à diretoria, à comissão técnica, aos companheiros e à torcida, em reconhecimento à confiança que depositaram nele.

Huijsen admitiu que carrega a responsabilidade de vestir o número e de dar continuidade a uma tradição repleta de nomes de destaque, manifestando seu desejo de escrever sua própria história, para que um dia mereça ser visto como digno de vestir essa camisa.

O zagueiro encerrou sua mensagem com uma promessa clara, afirmando que dará tudo o que tem diariamente, seja nos treinos ou nas partidas, para se mostrar digno do peso histórico de um número que, no estádio Santiago Bernabéu, representa muito mais do que apenas um número nas costas da camisa.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google