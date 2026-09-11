Huijsen: Mourinho me pressiona muito

Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, revelou que o técnico português do Merengue, José Mourinho, é a razão de seu retorno à condição de titular nesta temporada.

Huijsen é o único jogador do Real Madrid que atuou em todos os minutos das cinco partidas oficiais até o momento, quatro no Campeonato Espanhol e uma na Liga dos Campeões da Europa.

O jogador espanhol chegou na temporada passada, vindo do Bournemouth, por 50 milhões de euros. Começou como titular com Xabi Alonso, mas depois teve seu rendimento em queda e perdeu a posição com Arbeloa, além de não ter participado da Copa do Mundo.

No entanto, a situação mudou bastante após a chegada de Mourinho ao Santiago Bernabéu, com quem já havia trabalhado na Roma.

Huijsen afirmou, em declarações ao site oficial do Real Madrid: "Estou em boa forma e jogando bem. O mérito é de Mourinho, porque ele me acompanha de perto e eu procuro dar o meu melhor".

E acrescentou: "Mourinho me pede, como os demais treinadores, que eu seja forte no ataque, no corte de bolas e na vitória dos duelos individuais. Ele me cobra muito e vejo que isso é bom para mim. Já o conhecia de antes e ele me ajudou a evoluir, por isso serei sempre grato a ele".

Por sua vez, Mourinho elogiou a evolução do jogador após a vitória sobre o Málaga e disse: "O mais importante em um zagueiro central é a força, a firmeza, a vitória nos duelos e passar confiança à equipe. Ele evoluiu muito em pouco tempo".

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