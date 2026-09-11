Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
realmadrid-dean-huijsen(C)Getty Images

Traduzido por

Huijsen: Mourinho me pressiona muito

J. Mourinho
D. Huijsen
Real Madrid
Real Madrid x Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
La Liga
Portugal
Espanha

Como ele se transformou em uma carta na manga?

Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, revelou que o técnico português do Merengue, José Mourinho, é a razão de seu retorno à condição de titular nesta temporada.

Huijsen é o único jogador do Real Madrid que atuou em todos os minutos das cinco partidas oficiais até o momento, quatro no Campeonato Espanhol e uma na Liga dos Campeões da Europa.

O jogador espanhol chegou na temporada passada, vindo do Bournemouth, por 50 milhões de euros. Começou como titular com Xabi Alonso, mas depois teve seu rendimento em queda e perdeu a posição com Arbeloa, além de não ter participado da Copa do Mundo.

No entanto, a situação mudou bastante após a chegada de Mourinho ao Santiago Bernabéu, com quem já havia trabalhado na Roma.

Huijsen afirmou, em declarações ao site oficial do Real Madrid: "Estou em boa forma e jogando bem. O mérito é de Mourinho, porque ele me acompanha de perto e eu procuro dar o meu melhor".

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

E acrescentou: "Mourinho me pede, como os demais treinadores, que eu seja forte no ataque, no corte de bolas e na vitória dos duelos individuais. Ele me cobra muito e vejo que isso é bom para mim. Já o conhecia de antes e ele me ajudou a evoluir, por isso serei sempre grato a ele".

Por sua vez, Mourinho elogiou a evolução do jogador após a vitória sobre o Málaga e disse: "O mais importante em um zagueiro central é a força, a firmeza, a vitória nos duelos e passar confiança à equipe. Ele evoluiu muito em pouco tempo".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google