Hossam Hassan: Realizei meu sonho... e espero que o mesmo aconteça com Mohamed Salah

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, falou sobre diversos assuntos relacionados à participação dos Faraós na Copa do Mundo de 2026, afirmando que comandar a seleção nacional era um sonho que o acompanhava desde os últimos dias de sua carreira como jogador.

A seleção egípcia se prepara para um confronto muito aguardado contra a seleção da Bélgica, amanhã, segunda-feira, no Estádio Lumin, no âmbito das disputas do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Grupo 7 é composto pelas seleções do Egito, Bélgica, Irã e Nova Zelândia, em um grupo que parece aberto a todas as possibilidades, diante da forte disputa pelas duas vagas para a fase seguinte.

Hossam Hassan disse, em declarações ao canal da Federação Internacional de Futebol (FIFA) no YouTube: “O futebol é a minha vida desde a infância até este momento em que estou falando. Foi uma grande honra para mim usar a braçadeira de capitão da seleção egípcia por um longo período antes de me aposentar como jogador”.

E acrescentou: “Antes de me aposentar, sempre me imaginei como técnico da seleção egípcia, e isso era um grande sonho para mim. A razão é que não penso em nada além do futebol, e chegar à Copa do Mundo, seja como jogador ou como técnico, é algo extremamente grandioso”.

O Egito merece um lugar de maior destaque no cenário mundial

Ele afirmou que a seleção egípcia merece um lugar de destaque no cenário mundial, dizendo: “A seleção egípcia deve conquistar o seu verdadeiro lugar no mundo do futebol. Tivemos um bom desempenho na Copa do Mundo de 1990, e espero que consigamos apresentar um desempenho ainda melhor na Copa do Mundo de 2026”.

Hossam Hassan também expressou seu orgulho por ter vivido a experiência da Copa do Mundo como jogador e como técnico, lembrando que fez parte da geração que levou o Egito de volta à Copa do Mundo em 1990.

Ele disse: “Estou muito feliz por representar meu país nas finais da Copa do Mundo, tanto quando participei como jogador na edição de 1990 quanto agora como técnico na edição de 2026. Fizemos parte de uma geração que escreveu uma página importante na história do futebol egípcio, e esperávamos alcançar um feito ainda maior naquele torneio”.

Espero que Salah me supere em gols

Hossam Hassan elogiou o importante papel que Mohamed Salah desempenha na seleção egípcia, afirmando que ele é um dos principais elementos da equipe e uma das maiores estrelas do futebol mundial nos últimos anos.

Ele disse: “Mohamed Salah quebrou vários recordes mundiais e é, sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo. Espero que ele consiga marcar mais gols do que eu marquei durante minha carreira no futebol”.

E acrescentou: “Acho que o mais importante é nos concentrarmos em conquistar vitórias e que Salah marque mais gols que ajudem a seleção a vencer, sem nos preocuparmos com outras coisas. Isso seria ótimo para a seleção nacional e me daria muita alegria também no plano pessoal”.

A vitória e a alegria da torcida são a prioridade dos Faraós

Ele continuou: “A vitória e a obtenção de resultados positivos, com os gols de Salah, representam uma grande importância para mim como técnico da seleção egípcia. E o mais importante de tudo é corresponder às expectativas da torcida egípcia durante a Copa do Mundo, pois sei muito bem que, para os egípcios, o futebol não é apenas um jogo, mas parte de sua vida cotidiana”.

Hossam Hassan também destacou a importância da experiência do capitão da seleção egípcia, afirmando que a equipe precisa muito do potencial e da experiência de Mohamed Salah dentro de campo durante as competições do torneio.

Ele observou que o futebol ocupa um lugar excepcional na sociedade egípcia, explicando que sua enorme popularidade o torna parte integrante da cultura egípcia, o que multiplica o peso da responsabilidade que recai sobre a seleção nacional.

Hossam Hassan concluiu suas declarações enfatizando sua grande confiança no apoio da torcida egípcia, afirmando que os egípcios amam seu país e sempre esperam ver sua seleção entre as melhores do mundo, expressando sua esperança de que os Faraós consigam alcançar resultados à altura das ambições da torcida durante as disputas da Copa do Mundo de 2026.