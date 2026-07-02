Hossam Hassan gera dúvidas: “Não vamos arriscar o Salah contra a Austrália”

O técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, confirmou que Mohamed Salah participará, de uma forma ou de outra, do confronto contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Mohamed Salah havia sofrido uma lesão durante a partida contra o Irã, na última rodada da fase de grupos.

Os exames revelaram que Salah sofreu uma distensão no músculo isquiotibial, e a Federação Egípcia de Futebol anunciou na época que o jogador de 34 anos iniciou um programa de tratamento imediatamente após a lesão.

Hossam Hassan explicou que Salah passou por sessões de fisioterapia durante toda a semana, além de uma avaliação da equipe médica, antes de retornar para participar de parte dos treinos coletivos na última quarta-feira.

O site “The Athletic” publicou as declarações de Hossam Hassan durante a coletiva de imprensa, nas quais ele confirmou que Salah está pronto para jogar, mas não especificou a forma como ele participará.

O técnico dos Faraós disse: “Salah é um jogador muito entusiasmado e está ansioso para contribuir, mas só vou arriscá-lo se tiver 100% de certeza de que ele está totalmente pronto”.

E acrescentou: “Não tenho certeza se ele vai começar a partida, mas pretendo colocá-lo em campo”.

Em resposta a uma pergunta sobre se Salah não recebe o devido reconhecimento, ele comentou: “Tenho muita sorte de trabalhar com ele e estou muito feliz com o que conquistamos juntos até agora”.

E acrescentou: “Consegui utilizar Salah de forma excelente, tanto do ponto de vista tático quanto técnico, e ele talvez tenha superado o que as pessoas esperavam dele até agora. Vimos nele um estilo mais ofensivo, e ele é um dos jogadores mais importantes do mundo”.