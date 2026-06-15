Hossam Hassan explode: “Merecemos um pênalti... Se fosse para a Bélgica, o árbitro teria marcado”

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, demonstrou sua indignação com a arbitragem durante o confronto contra a Bélgica, afirmando que os Faraós “foram privados de um pênalti claro” que poderia ter alterado o resultado da partida, que terminou empatada em 1 a 1 na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

Em declarações ao canal BeIN Sports após o jogo, Hossam Hassan disse que a seleção egípcia foi a que esteve mais perto da vitória, depois de ter conseguido abrir o placar e criado mais de uma chance clara de gol contra uma das seleções mais fortes do torneio.

Hossam acrescentou: “Tivemos um pênalti claro e me surpreende que ele não tenha sido marcado e que o árbitro não tenha consultado o vídeo; se fosse para a Bélgica, o árbitro teria marcado.”

O técnico da seleção egípcia confirmou estar satisfeito com o desempenho dos jogadores há muito tempo, explicando que a insistência em disputar partidas difíceis antes da Copa do Mundo contribuiu para que a seleção apresentasse esse nível contra a Bélgica.

Ele disse: “Estou feliz por trabalhar com os jogadores da seleção egípcia e pelo que estamos apresentando juntos, e estava decidido a jogar contra grandes seleções antes da Copa do Mundo”.

Hossam Hassan enfatizou que a seleção tem evoluído notavelmente nos últimos dois anos, considerando que o foco agora deve estar em garantir a classificação para a segunda fase.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “Somos o Egito, e mesmo que não vençamos, estamos evoluindo e apresentando um futebol diferente há dois anos. O mais importante é pensar na segunda fase e na classificação”.

Com este empate, a seleção egípcia conquistou seu primeiro ponto na atual edição da Copa do Mundo, dividindo a liderança do grupo com a Bélgica, enquanto os Faraós continuam em busca da primeira vitória na história de suas participações na Copa do Mundo.

Leia também:

Vídeo: Pela segunda vez... O fogo amigo atinge o Egito na Copa do Mundo