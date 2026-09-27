Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cairo-Egypt-Egypt-Angola-AFCON-QualifierAFP
Traduzido por

Hossam Hassan escolhe o substituto de Salah

Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Egito
Africa Cup of Nations Qualification
M. Salah
O. Faisal
Sudão do Sul
Egito

A seleção do Egito viaja para o Sudão do Sul

A comissão técnica da seleção do Egito, comandada por Hossam Hassan, anunciou o nome do jogador substituto que entrou na lista dos "Faraós" no lugar do capitão da equipe, Mohamed Salah, para o confronto contra o Sudão do Sul.

A seleção do Egito enfrenta o Sudão do Sul às três da tarde da próxima terça-feira, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

A Federação Egípcia de Futebol revelou, por meio de sua conta no Facebook na manhã deste domingo, a escolha de Osama Faisal, atacante do Al Bank Al Ahly, para integrar a delegação que viaja ao meio-dia de hoje para o Sudão do Sul.

Mohamed Salah havia deixado a concentração da seleção do Egito após o empate sem gols com Angola, por causa de uma desavença com o técnico Hossam Hassan após ter sido substituído durante a partida, ao passo que a Federação Egípcia de Futebol anunciou, em comunicado oficial posteriormente, que a exclusão teve como objetivo poupar o capitão dos Faraós, para que ele evitasse jogar em gramado sintético.


A lista do Egito contou com 23 jogadores, sendo eles:

Goleiros: Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa e Abdelaziz El Balaoty.

Defesa: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Omar Fayed, Ahmed Fatouh e Karim Hafez.

Meio-campo: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Emam Ashour, Ahmed Sayed Zizo, Ali Mahmoud, Ibrahim Adel, Mostafa Ziko, Haitham Hassan e Omar Marmoush.

Ataque: Osama Faisal e Hamza Abdelkarim.

Leia também: Vídeo — "Seu ladrão": ofensa explícita ao árbitro; Di María imita Messi e conquista a Supercopa

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google