Hossam Hassan elogia a experiência do Marrocos na Copa do Mundo

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, falou sobre o Marrocos antes do confronto dos Faraós contra a Austrália, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Austrália nesta sexta-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Hossam Hassan afirmou, na coletiva de imprensa pré-jogo: “É preciso elogiar o desempenho das seleções árabes e africanas no torneio, depois de terem apresentado partidas realmente notáveis”.

E continuou: “Observamos um desempenho digno por parte das seleções africanas e árabes, apesar de terem sido eliminadas do torneio”.

O técnico dos Faraós acrescentou: “A seleção marroquina, nossa irmã, tornou-se experiente na Copa do Mundo”.

Ele destacou: “O jogador com menos tempo de carreira na atual seleção marroquina já participou de duas ou mais edições da Copa do Mundo”.

A seleção marroquina havia passado com sucesso pela fase de 32, após sua emocionante vitória sobre a Holanda nos pênaltis.

Hossam Hassan destacou: “A seleção egípcia é capaz de chegar o mais longe possível na competição, para alegrar sua torcida”.

E concluiu: “Tentamos compensar a falta de experiência mundialista da seleção egípcia com a dedicação dos jogadores e o desenvolvimento do grupo como um todo”.