Horizonte x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Horizonte e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Domingão, no Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT, na internet, e na TVC (TV e YouTube)(veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
Em busca do 47º título do Campeonato Cearense, o Fortaleza lidera o Grupo A com sete pontos. Invicto na competição, o Leão do Pici estreou com um empate sem gols diante do Ferroviário e, na sequência, conquistou duas vitórias consecutivas. A equipe goleou o Quixadá por 4 a 0 e venceu o Maracanã por 1 a 0.
Por outro lado, o Horizonte aparece na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. A equipe venceu o Maracanã por 2 a 1 e empatou duas vezes: ficou no 0 a 0 contra o Quixadá e no 2 a 2 diante do Ferroviário, mantendo-se na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Cearense.
Horizonte: Frank, Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Max, Ramos, Lauro, Paulinho Cearense, Willian Anicete, Alex, Betinho.
Fortaleza: Brenno, Emanuel Brítez, Maílton, Tomás Cardona, Lucas Crispim, Matheus Rossetto, Pierre, Tomás Pochettino, Lucas Sasha, Moisés, Adam Bareiro.
Desfalques
Horizonte
Sem desfalques confirmados.
Fortaleza
Não há desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Domingão - Horizonte, MG
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢