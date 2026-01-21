Horizonte x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Cearense 2026

Horizonte e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Domingão, no Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT, na internet, e na TVC (TV e YouTube) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 47º título do Campeonato Cearense, o Fortaleza lidera o Grupo A com sete pontos. Invicto na competição, o Leão do Pici estreou com um empate sem gols diante do Ferroviário e, na sequência, conquistou duas vitórias consecutivas. A equipe goleou o Quixadá por 4 a 0 e venceu o Maracanã por 1 a 0.

Por outro lado, o Horizonte aparece na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. A equipe venceu o Maracanã por 2 a 1 e empatou duas vezes: ficou no 0 a 0 contra o Quixadá e no 2 a 2 diante do Ferroviário, mantendo-se na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Cearense.

Horizonte: Frank, Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto, Max, Ramos, Lauro, Paulinho Cearense, Willian Anicete, Alex, Betinho.

Fortaleza: Brenno, Emanuel Brítez, Maílton, Tomás Cardona, Lucas Crispim, Matheus Rossetto, Pierre, Tomás Pochettino, Lucas Sasha, Moisés, Adam Bareiro.

Desfalques

Horizonte

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Domingão - Horizonte, MG

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis