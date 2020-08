Horas extras no CT, surpresa com o grupo e derrota na estreia: detalhes da primeira semana de Dome no Flamengo

Mesmo mudando pouco o time, Dome exigiu coisas novas e sua metodologia de treinos é bem diferente da de Jorge Jesus

Nesta segunda-feira (10), Domènec Torrent completa uma semana de . Foram exatos 7 dias de trabalho entre os treinos e a derrota para o Atlético-MG, no último domingo (09), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, foi o maior tempo "livre" que o treinador terá nas próximas semanas, uma vez que o calendário está apertado e tem cerca de 3 partidas num prazo de sete a oito dias.

Neste primeiro momento, Dome, como gosta de ser chamado, mudou pouco o time, mas já exigiu coisas novas, algo adiantado por Willian Arão durante a semana passada. Em coletiva, o meio-campista comentou que o catalão tem uma metodologia bem diferente de Jorge Jesus.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais times

Isso já tem sido implementado durante os treinos, as atividades de Dome, claro, são diferentes. Mais intensidade, muita pressão na saída de bola do adversário, menos lançamentos e toques rápidos no um dois, o que não funcionou muito bem contra o , pois a equipe esteve muito espaçada.

A derrota incomodou Dome, que reconheceu um time desorganizado no segundo tempo. O treinador fez bem a leitura do jogo e tenta corrigir a compactação da equipe. Depois da partida contra o Galo, ainda no vestiário, alguns atletas reconheceram a falta de ritmo, foram 24 dias apenas treinando.

HORAS EXTRAS NO CT E TRABALHO EM CASA

Antes da estreia, Domènec teve uma semana intensa no Flamengo. O treinador chega no Ninho do Urubu todos os dias por volta das 06h e só deixa o CT por volta das 17h/18H. No hotel, onde está hospedado, o trabalho segue com seus auxiliares até tarde da noite.

"É um privilégio conhecer duas das grandes lendas da história do Flamengo, George Helal e Deni “ pic.twitter.com/FfI7KHRL18 — Domenec Torrent (@DomeTorrent) August 4, 2020

O único local que o treinador conheceu no Rio de Janeiro nesses dias foi uma churrascaria na Barra da Tijuca. Quando é questionado se não vai "passear" ele brinca e responde que não veio de férias e precisa trabalhar.

O GRUPO SURPREENDEU

Dome revelou a pessoas próximas que o grupo do Flamengo surpreendeu bastante. O treinador ressaltou a vontade de ganhar e aprender. Desde que ele chegou, os atletas estiveram muito receptivos às novas ideias e sempre fazendo questionamentos de como executá-las.

Mais artigos abaixo

A ESTRUTURA

O que também surpreendeu o catalão foi a estrutura geral do clube. Não só de espaço e equipamentos, mas a nível de profissionais também. Além disso, Dome já planeja implementações no setor de análise e desempenho, um dos preferidos dele e de sua comissão técnica.