Willian Arão admite mudanças no Flamengo com Dome: "são ideias diferentes"

Meio-campista ressaltou que elenco busca se adaptar o mais rápido possível as metodologias do catalão

O segue a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, diante do , neste domingo (9), no Maracanã. O confronto marcará também o primeiro jogo de Domenèc Torrent no comando da equipe Rubro-Negra. Depois das atividades desta sexta (7), Willian Arão conversou com a imprensa e admitiu mudanças quanto ao trabalho de Jorge Jesus.

"São metodologias diferentes, ideias diferentes. É inevitável, nós vamos sofrer mudanças, ter algo novo. A gente espera se adaptar o mais rápido possível para buscar as vitórias. É diferente o que a gente está tentando fazer é nos adaptar o mais rápido possível. Os treinos são diferentes, não é a mesma cobrança, ele cobra outras coisas, outros movimentos"

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva do meio-campista:

PONTO FORTE DO FLAMENGO:

"Nosso ponto forte é a nossa equipe, nosso individual cada jogador. Depois, a equipe muito forte o individual vai sobressair. Jogando como equipe, depois os caras da frente, uma hora vai resolver o jogo para nós. Estando forte como equipe, defensivamente sólido a gente vai resolver essas partidas".

PRESSÃO POR SER FAVORITO

"A pressão é constante no Flamengo, eu nunca entrei num campeonato para ver o que vai dar, a gente sempre entra para ser campeão. Essa pressão é tranquila, a gente tira de letra. A gente tem que manter focado no trabalho, na evolução da equipe".

ESTREIA CONTRA O GALO

"É uma boa equipe, a gente jogou contra o do Sampaoli e a gente imagina que os movimentos vão se repetir, bom treinador, que fez boas contratações. A gente espera um bom jogo, a gente vai tentar se impor, achar as fraquezas e ataca-lás".