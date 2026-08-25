Horas decisivas: decisão do Paris Saint-Germain coloca Barcola às portas do Liverpool

O Paris Saint-Germain ainda não fechou a janela de transferências, e são esperadas mais movimentações nos últimos dias antes do próximo 1º de setembro, tanto de jogadores que chegam quanto dos que partem. A mais destacada dessas movimentações diz respeito a Bradley Barcola, cujo futuro permanece incerto após ele recusar renovar seu contrato com o clube parisiense e chegar a um acordo preliminar com o Liverpool.

Luis Enrique deixou de fora o jogador da seleção francesa até que seu destino seja definido. Ainda assim, há uma divergência entre o valor pedido pelo Paris Saint-Germain e a oferta do Liverpool.

De acordo com o jornal "As", a diretoria do campeão europeu recusou a última oferta do Liverpool, no valor de 115 milhões de euros, incluindo bônus, apesar de eles terem reduzido suas exigências nas negociações.

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No início, eles pediram 160 milhões de euros, depois 140 milhões de euros, e agora o Paris se decidiu por aceitar uma oferta inferior a esse valor.

O Liverpool fará o máximo para contratar Barcola, com quem chegou a um acordo preliminar. O jogador, depois de ter sido considerado por Luis Enrique como excedente às necessidades da equipe, deseja partir, embora inicialmente não pretendesse pressionar pela transferência e tivesse a intenção de disputar uma vaga na formação titular.

Agora, com a chegada de Ferran Torres e Mika Godts, a situação mudou completamente. Todas as partes estão confiantes na conclusão do negócio, já que a continuidade de sua permanência poderia representar uma dor de cabeça para Luis Enrique.

A situação de Barcola representa uma grande pressão sobre o Paris Saint-Germain, pois, caso não consigam vendê-lo, o clube não conseguirá reforçar seu elenco, ao menos no setor ofensivo, antes do fechamento da janela de transferências de verão.

As negociações entre Paris Saint-Germain e Liverpool avançaram gradualmente nos últimos dias. Inclusive, o ex-jogador do Olympique Lyonnais instou o diretor esportivo a chegar a um acordo com o clube inglês após a confirmação de que não estava nos planos de Luis Enrique.

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Aproximam-se horas importantes para resolver um dos casos mais destacados das transferências de verão, depois que Barcola anunciou em julho a intenção de não estender seu contrato com o Paris após 2028, ano em que se encerra seu contrato com o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.