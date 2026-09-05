Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082377221.jpgSOPA Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Horas após a derrota: presença inesperada de Mourinho nas arquibancadas

J. Mourinho
Real Madrid
Bétis
La Liga
Portugal
Espanha

O Special One superou suas tristezas?

José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez questão de assistir à partida entre Real Madrid Castilla e Juventud Torremolinos do camarote especial do estádio Di Stéfano, para acompanhar a estreia da equipe reserva em seu campo e observar a evolução dos jogadores da academia do clube.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Mourinho acompanhou com atenção o desempenho dos jovens jogadores do Real Madrid durante a partida, depois de preferir não perder o confronto da equipe reserva.

O Real Madrid havia perdido ontem para o Real Betis e folga hoje, antes de retornar aos treinos amanhã, às 10h30 da manhã, enquanto Mourinho aproveitou a oportunidade para assistir à partida do Castilla, que começou às 12h00.

A partida contou com a participação de vários jogadores da academia nos quais o técnico se apoiou durante o período de preparação para a temporada, e que treinam no ambiente do time principal.

Quatro jogadores da academia estavam na última lista do Real Madrid contra o Real Betis: Javi Navarro, Jorge Cestero, Mario Rivas e Sergio Martínez.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Liga dos Campeões
Lille crest
Lille
LIL
Bétis crest
Bétis
BET

Jorge Cestero e Mario Rivas foram titulares, e o jogador de meio-campo conseguiu abrir o placar com um belo chute de fora da área.

Mourinho também acompanhou o desempenho do zagueiro Nasi, um dos que chegaram ao Real Madrid Castilla nesta temporada, ao lado de Dani Yáñez, Juan Martínez e Mestre, jogadores jovens que também estão no radar de interesse do time principal.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google