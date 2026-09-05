Horas após a derrota: presença inesperada de Mourinho nas arquibancadas

José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez questão de assistir à partida entre Real Madrid Castilla e Juventud Torremolinos do camarote especial do estádio Di Stéfano, para acompanhar a estreia da equipe reserva em seu campo e observar a evolução dos jogadores da academia do clube.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Mourinho acompanhou com atenção o desempenho dos jovens jogadores do Real Madrid durante a partida, depois de preferir não perder o confronto da equipe reserva.

O Real Madrid havia perdido ontem para o Real Betis e folga hoje, antes de retornar aos treinos amanhã, às 10h30 da manhã, enquanto Mourinho aproveitou a oportunidade para assistir à partida do Castilla, que começou às 12h00.

A partida contou com a participação de vários jogadores da academia nos quais o técnico se apoiou durante o período de preparação para a temporada, e que treinam no ambiente do time principal.

Quatro jogadores da academia estavam na última lista do Real Madrid contra o Real Betis: Javi Navarro, Jorge Cestero, Mario Rivas e Sergio Martínez.

Jorge Cestero e Mario Rivas foram titulares, e o jogador de meio-campo conseguiu abrir o placar com um belo chute de fora da área.

Mourinho também acompanhou o desempenho do zagueiro Nasi, um dos que chegaram ao Real Madrid Castilla nesta temporada, ao lado de Dani Yáñez, Juan Martínez e Mestre, jogadores jovens que também estão no radar de interesse do time principal.



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