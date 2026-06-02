Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: programação completa no horário da costa leste (ET)

Já quase podemos sentir o cheiro da grama recém-cortada e ouvir o rugido da torcida. Mas antes de reservar o resto do dia, vamos dar uma olhada rápida na data: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.





Embora não haja nenhuma partida acontecendo em campo hoje, as programações oficiais de transmissão da FIFA e da FOX Sports já estão definidas. Como o histórico torneio de 48 seleções será sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores da Costa Leste terão uma grande vantagem. Este ano, não serão necessários despertadores às 3h da manhã nem sessões de assistir meio sonolento no meio da noite. Em vez disso, os telespectadores do Horário da Costa Leste (ET) terão uma programação diária contínua de partidas pela manhã, à tarde e no horário nobre.

Veja abaixo o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no horário da Costa Leste (ET) para a tão esperada semana de abertura.













Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (ET)

Durante a enorme fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados ao longo do dia para garantir que os fãs possam assistir ao máximo de ação ao vivo possível. Se você está planejando sua rotina de trabalho em casa ou organizando seu tempo no sofá, estas são as janelas que você deve marcar no seu relógio:

Faixa Horária Matinal: 12h ET / 13h ET (Perfeita para uma partida na hora do almoço)

Faixa da tarde: 15h ET / 16h ET / 17h ET (Perfeita para assistir depois do trabalho)

A janela do horário nobre: 19h ET / 20h ET / 21h ET (partidas de destaque à noite)

Horário noturno: 22h ET / 23h ET / 00h ET (cidades-sede da Costa Oeste, como LA, Seattle e Vancouver)





📅 Copa do Mundo de 2026: Programação dos jogos da semana de abertura (horário da costa leste)

Data Confronto Hora do pontapé inicial (horário da costa leste) Local / Cidade-sede Canais de transmissão Quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul 15h Estádio da Cidade do México FOX, Tubi 4K / Univision

Coreia do Sul x República Tcheca 22h Estádio de Guadalajara FS1 / Universo Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina 15h Estádio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos x Paraguai 21h Estádio SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sábado, 13 de junho Catar x Suíça 15h Área da Baía de São Francisco FOX

Brasil x Marrocos 18h Nova York e Nova Jersey FS1

Haiti x Escócia 21h Estádio de Boston FS1

Austrália x Turquia 00h00 (meia-noite) BC Place (Vancouver) FOX Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao 13h Estádio de Houston FOX

Holanda x Japão 16h Estádio de Dallas FOX

Costa do Marfim x Equador 19h Estádio da Filadélfia FS1

Suécia x Tunísia 22h Estádio de Monterrey FS1









Horários diários da Copa do Mundo de 2026 (horário da costa leste)

Durante a extensa fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados ao longo do dia para que os torcedores possam acompanhar o máximo possível de ação consecutiva. Se você está tentando organizar sua agenda de trabalho na Costa Leste ou planejar seu calendário, estas são as janelas recorrentes a serem observadas:

A janela do intervalo do almoço (12h / 13h, horário da costa leste): Perfeita para abrir em um segundo monitor enquanto você dá conta dos e-mails da manhã ou faz uma pausa de verdade no meio do dia.

A janela do meio da tarde (15h / 16h ET): Uma distração ideal no meio do dia para encerrar a jornada de trabalho acompanhando o futebol internacional de elite.

A Programação do Horário Nobre (18h / 19h / 20h ET): Partidas noturnas de destaque, com jogos da seleção anfitriã nos horários de maior audiência.

A janela noturna (21h / 22h / meia-noite, horário da costa leste): Partidas noturnas sediadas em cidades da costa oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.









Onde assistir aos jogos na Costa Leste

Se você estiver cancelando sua assinatura de TV a cabo antes do dia de abertura, há algumas opções principais para garantir sua transmissão em alta definição:

Fubo (Premium Choice): Oferece todas as emissoras em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) e inclui um Cloud DVR ilimitado caso você precise gravar um jogo à tarde enquanto estiver preso no escritório. Peacock (Plataforma em espanhol): Transmite todas as 104 partidas ao vivo em espanhol pela Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One e Tubi (Plataformas em inglês): O novo serviço de assinatura independente da FOX transmitirá cada minuto de ação, enquanto sua plataforma de streaming gratuita, a Tubi , oferecerá reprises das partidas 24 horas por dia e uma seção de melhores momentos sob demanda totalmente gratuita.