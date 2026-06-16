Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: Programação completa no horário central (CT)

Praticamente já podemos sentir o cheiro da comida de estádio e a emoção crescente no ar. Mas antes de encher a geladeira e liberar totalmente sua agenda para o resto do dia, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.





Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, a programação oficial de transmissão e os horários das partidas já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores que assistirem do Fuso Horário Central estão em uma situação privilegiada.

Diga adeus aos despertadores brutais às 2h da manhã ou à tentativa de assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como acontecia em torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário Central (CT) terão uma rotina dos sonhos: jogos para acompanhar com um café no final da manhã, confrontos perfeitos na hora do almoço e dois jogos seguidos no horário nobre da noite.

Confira abaixo o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no horário central (MT) para a tão esperada semana de abertura.

📅 Copa do Mundo de 2026: Resultados dos jogos da semana de abertura (Fuso Horário Central)

Os dias históricos de abertura proporcionaram uma visão incrível de como esses horários funcionam em tempo real. Veja a seguir como os confrontos de grande destaque da semana de abertura se desenrolaram nas diferentes emissoras, agora atualizados com os placares finais:

Data Confronto Hora do início (CT) / Resultado Local / Cidade-sede Canais de transmissão Quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul México 2 x 0 África do Sul Estádio da Cidade do México FOX, Tubi 4K / Univision

Coreia do Sul x República Tcheca Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca Estádio de Guadalajara FS1 / Universo Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina Estádio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos x Paraguai EUA 4 x 1 Paraguai Estádio SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sábado, 13 de junho Catar x Suíça Catar 1 x 1 Suíça Região da Baía de São Francisco FOX

Brasil x Marrocos Brasil 1 x 1 Marrocos Nova York e Nova Jersey FS1

Haiti x Escócia Haiti 0 x 1 Escócia Estádio de Boston FS1

Austrália x Turquia Austrália 2 x 0 Turquia BC Place (Vancouver) FOX Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao Alemanha 7 x 1 Curaçao Estádio de Houston FOX

Holanda x Japão Holanda 2 x 2 Japão Estádio de Dallas FOX

Costa do Marfim x Equador Costa do Marfim 1 x 0 Equador Estádio da Filadélfia FS1

Suécia x Tunísia Suécia 5 x 1 Tunísia Estádio de Monterrey FS1

Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (CT)

Durante a extensa fase de grupos, com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de partidas consecutivas. Se você estiver planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou organizando blocos no calendário, estes são os horários recorrentes que deve levar em consideração:

A janela do final da manhã (11h / 12h CT): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na caixa de entrada matinal ou vai almoçar.

A Programação do Meio da Tarde (14h / 15h / 16h CT): A distração ideal durante o dia de trabalho para ajudar você a chegar ao fim do seu turno acompanhando o futebol internacional de elite.

A janela pós-trabalho/jantar (17h / 18h / 19h CT): Partidas de destaque transmitidas nos horários de maior audiência, bem na hora em que você desliga o computador e se acomoda para a noite.

O encerramento no horário nobre (20h / 21h / 23h, horário central): Jogos decisivos disputados em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.









Onde assistir online no fuso horário central

Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecerão as transmissões mais nítidas e confiáveis:

Fubo (a escolha do fanático por esportes): Transmite todas as principais redes do torneio em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 14h enquanto estiver preso em uma reunião com um cliente. Peacock (Central de conteúdo em espanhol): Transmite ao vivo todas as 104 partidas em espanhol pela Telemundo Deportes e pelo Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One e Tubi (As plataformas gratuitas e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One , oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Já o Tubi , seu serviço gratuito de streaming com anúncios, terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de partidas 24 horas por dia e melhores momentos resumidos sob demanda.