Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: Programação completa no horário central (CT)

Praticamente já podemos sentir o cheiro da comida de estádio e a emoção crescente no ar. Mas antes de encher a geladeira e liberar totalmente sua agenda para o resto do dia, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.
Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, a programação oficial de transmissão e os horários das partidas já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores que assistirem do Fuso Horário Central estão em uma situação privilegiada.
Diga adeus aos despertadores brutais às 2h da manhã ou à tentativa de assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como acontecia em torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário Central (CT) terão uma rotina dos sonhos: jogos para acompanhar com um café no final da manhã, confrontos perfeitos na hora do almoço e dois jogos seguidos no horário nobre da noite.
Confira abaixo o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no horário central (MT) para a tão esperada semana de abertura.
📅 Copa do Mundo de 2026: Resultados dos jogos da semana de abertura (Fuso Horário Central)
Os dias históricos de abertura proporcionaram uma visão incrível de como esses horários funcionam em tempo real. Veja a seguir como os confrontos de grande destaque da semana de abertura se desenrolaram nas diferentes emissoras, agora atualizados com os placares finais:
Data
Confronto
Hora do início (CT) / Resultado
Local / Cidade-sede
Canais de transmissão
Quinta-feira, 11 de junho
México x África do Sul
México 2 x 0 África do Sul
Estádio da Cidade do México
FOX, Tubi 4K / Univision
Coreia do Sul x República Tcheca
Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca
Estádio de Guadalajara
FS1 / Universo
Sexta-feira, 12 de junho
Canadá x Bósnia e Herzegovina
Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina
Estádio de Toronto
FOX / TSN
Estados Unidos x Paraguai
EUA 4 x 1 Paraguai
Estádio SoFi (Los Angeles)
FOX / Peacock
Sábado, 13 de junho
Catar x Suíça
Catar 1 x 1 Suíça
Região da Baía de São Francisco
FOX
Brasil x Marrocos
Brasil 1 x 1 Marrocos
Nova York e Nova Jersey
FS1
Haiti x Escócia
Haiti 0 x 1 Escócia
Estádio de Boston
FS1
Austrália x Turquia
Austrália 2 x 0 Turquia
BC Place (Vancouver)
FOX
Domingo, 14 de junho
Alemanha x Curaçao
Alemanha 7 x 1 Curaçao
Estádio de Houston
FOX
Holanda x Japão
Holanda 2 x 2 Japão
Estádio de Dallas
FOX
Costa do Marfim x Equador
Costa do Marfim 1 x 0 Equador
Estádio da Filadélfia
FS1
Suécia x Tunísia
Suécia 5 x 1 Tunísia
Estádio de Monterrey
FS1
Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (CT)
Durante a extensa fase de grupos, com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de partidas consecutivas. Se você estiver planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou organizando blocos no calendário, estes são os horários recorrentes que deve levar em consideração:
- A janela do final da manhã (11h / 12h CT): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na caixa de entrada matinal ou vai almoçar.
- A Programação do Meio da Tarde (14h / 15h / 16h CT): A distração ideal durante o dia de trabalho para ajudar você a chegar ao fim do seu turno acompanhando o futebol internacional de elite.
- A janela pós-trabalho/jantar (17h / 18h / 19h CT): Partidas de destaque transmitidas nos horários de maior audiência, bem na hora em que você desliga o computador e se acomoda para a noite.
- O encerramento no horário nobre (20h / 21h / 23h, horário central): Jogos decisivos disputados em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.
Onde assistir online no fuso horário central
Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecerão as transmissões mais nítidas e confiáveis:
- Fubo (a escolha do fanático por esportes): Transmite todas as principais redes do torneio em inglês e espanhol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 14h enquanto estiver preso em uma reunião com um cliente.
- Peacock (Central de conteúdo em espanhol): Transmite ao vivo todas as 104 partidas em espanhol pela Telemundo Deportes e pelo Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium).
- FOX One e Tubi (As plataformas gratuitas e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One, oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Já o Tubi, seu serviço gratuito de streaming com anúncios, terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de partidas 24 horas por dia e melhores momentos resumidos sob demanda.
📺 Observação sobre streaming em 4K: Planejando aproveitar ao máximo sua tela ultra-HD para a partida da seleção masculina dos EUA no SoFi Stadium? Certifique-se de que sua rede Wi-Fi doméstica mantenha uma velocidade estável de pelo menos 25 Mbps para evitar qualquer pixelização repentina ou buffering justamente no momento em que um atacante se livrar da marcação e partir para o gol.