Horário do início da partida entre Tunísia e Holanda em dúvida devido à ameaça de tempestade

Ainda não parece nada certo que a partida da Copa do Mundo entre a Holanda e a Tunísia comece no horário previsto, segundo noticiou a RTL Nieuws na tarde desta quinta-feira.

Os meteorologistas prevêem trovoadas, tempestades e chuvas fortes em Kansas City, onde a seleção holandesa disputará, às 01h00 (horário da Holanda), sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

A FIFA deve respeitar as normas de segurança locais relacionadas a raios. A previsão do tempo para Kansas City não parece muito animadora.

A seleção holandesa joga hoje à noite às 18h, horário local, no Kansas City Stadium, que não possui cobertura. De acordo com a meteorologista Magdel Erasmus, do Buienradar, há possibilidade de chuvas totalizando 25 milímetros, além de tempestades.

As partidas da Copa do Mundo podem sofrer atrasos significativos devido a tempestades. O jogo só pode ser retomado se, durante 30 minutos, não houver novos relâmpagos em um raio de 13 quilômetros ao redor do estádio.

A cada nova observação de relâmpago, o tempo recomeça a contar, o que pode fazer com que o atraso chegue a várias horas se a tempestade persistir. Isso já aconteceu na partida entre França e Iraque.

Grande probabilidade de atrasos

A famosa caminhada dos torcedores da “Oranjelegioen” também pode muito bem ser afetada por condições climáticas adversas. Mike Nicco, meteorologista da KCTV5 em Kansas City, estima que a probabilidade de um atraso na partida entre a Holanda e a Tunísia chegue a 80%.