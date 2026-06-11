Homenagem excepcional... Rua em Nova York recebe o nome de Henry antes da Copa do Mundo

O lendário jogador de futebol francês Thierry Henry recebeu uma homenagem especial na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por ocasião da Copa do Mundo de 2026, depois que as autoridades locais decidiram batizar temporariamente uma das ruas da cidade com o seu nome durante todo o período do torneio.

Essa iniciativa faz parte de uma campanha lançada pela cidade de Nova York para homenagear as estrelas do futebol mundial, coincidindo com a realização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, juntamente com o Canadá e o México, onde os nomes de várias ruas foram alterados em homenagem a estrelas que deixaram marcas significativas na história do esporte.

A rede francesa RMC Sport explicou que o nome de Thierry Henry, campeão mundial com a seleção da França em 1998 e um dos principais jogadores que vestiram a camisa do New York Red Bulls na Major League Soccer, foi escolhido para dar nome a um dos cruzamentos mais famosos no coração de Manhattan, mais precisamente na interseção da 50ª Rua com a 6ª Avenida.

Henry: Nova York é minha cidade favorita

Henry expressou sua grande alegria com essa homenagem por meio de uma mensagem publicada em suas contas oficiais, reforçando o lugar especial que Nova York ocupa em sua vida.

O astro francês disse: “Como francês que considera Londres seu lar, Nova York continua sendo minha cidade favorita no mundo. Ter uma de suas ruas com meu nome é uma honra que eu nunca imaginei que teria”.

E acrescentou: “Esta cidade ocupa um lugar excepcional no meu coração, pois foi nela que meu filho Tristan nasceu, e Nova York sempre fará parte da história da nossa família”.

Um encontro adiado com Nova York

Henry não pôde comparecer pessoalmente à cerimônia de homenagem devido a compromissos com a mídia na Inglaterra, onde trabalha como comentarista de TV durante a Copa do Mundo, mas fez questão de agradecer a todos que contribuíram para essa iniciativa.

Ele disse: “Infelizmente, não pude estar presente hoje devido a compromissos profissionais, mas estive com vocês em espírito e em pensamento. Agradeço por esta homenagem maravilhosa”.

Ele também agradeceu especialmente aos seus ex-companheiros do New York Red Bulls, que o representaram durante o evento, além do prefeito de Nova York, Zahran Mamdani, e da vereadora Virginia Maloney, idealizadora da iniciativa.

Henry encerrou sua mensagem brincando: “Vejo vocês em breve para uma selfie”.

Henry é um dos nomes mais importantes da história do futebol francês e mundial, além de ter deixado uma marca clara na liga americana durante o período que passou no New York Red Bulls, o que lhe rendeu um lugar especial no coração dos torcedores da cidade, mesmo anos após sua aposentadoria.