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Adamo NagaloImago
Wessel Antes

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Homem que jogou apenas 321 minutos ainda pode render milhões ao PSV

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A. Nagalo

O Promovendus Corum FK vai entrar em contato com Adamo Nagalo, jogador do PSV. O zagueiro de 23 anos já atuou na última temporada por empréstimo no Konyaspor, mas, segundo o observador de clubes Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, poderá assinar contrato definitivo na Süper Lig.

Nagalo voltou ao PSV com problemas físicos após o término de seu período de empréstimo na Turquia. Por causa disso, o zagueiro africano perdeu novamente parte da pré-temporada.

A solução para o PSV pode estar, mais uma vez, na Turquia. O Corum está interessado e dispõe de um orçamento considerável.

Assim, o bem informado Elfrink acredita que o Corum possa arcar com o valor pedido pelo PSV. “Anteriormente, fontes confiáveis indicaram que ele ainda custaria cerca de 4 milhões de euros.”

No PSV, Nagalo ainda tem contrato até meados de 2029. Segundo o Transfermarkt, ele vale apenas 2,8 milhões de euros.

O alto preço pedido pelo PSV talvez se deva ao valor da aquisição anterior: Nagalo foi contratado do FC Nordsjaelland há dois anos por nada menos que 7 milhões de euros.

Desde então, Nagalo atuou por apenas 321 minutos pelo PSV, distribuídos por doze partidas oficiais na Liga dos Campeões, na Eredivisie e na Copa da Holanda.

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