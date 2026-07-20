Mats Hummels, lenda do futebol alemão, atribuiu a culpa à tentativa de imitar o estilo de jogo da seleção espanhola e do Barcelona, considerando que essa foi uma das principais razões que levaram o futebol alemão ao declínio, e afirmou que essa tendência fez com que a seleção alemã perdesse muitas de suas principais características históricas.

Homels, ex-jogador da seleção alemã e atual comentarista do canal Magenta TV, fez uma análise crítica contundente da trajetória do futebol alemão durante um debate que antecedeu a final da Copa do Mundo de 2026, quando afirmou: “Não sei se isso é 100% verdade. Mas minha impressão é que, por volta de 2010, havia a crença de que era necessário imitar o chamado ‘tiki-taka’ espanhol e do Barcelona, que na época era a referência mais importante.”

O campeão da Copa do Mundo de 2014 considerou que essa decisão contribuiu para a formação de jogadores com um nível técnico excepcional, mas que isso ocorreu às custas das qualidades que sempre caracterizaram a seleção alemã, dizendo: “Surgiu um grande número de jogadores que sabem jogar de forma magnífica, possuem habilidades técnicas de alto nível, dão bons passes e mudam o rumo da jogada com grande qualidade. Mas o que mais falta à Alemanha são os verdadeiros dribladores, jogadores capazes de dominar a bola e criar jogadas do nada”.

Hummels também criticou a abordagem adotada pelas academias alemãs nos últimos anos, afirmando: “Foi dada uma importância excessiva aos resultados no curto prazo. Os jogadores com maior força física nas categorias de base tinham mais oportunidades do que aqueles cujo desenvolvimento físico demorava a se concretizar”.