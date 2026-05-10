Holandeses brilham e salvam a Roma: Donyell Malen e Devyne Rensch são decisivos em um final de jogo alucinante

Devyne Rensch e Donyell Malen foram os grandes heróis da Roma na noite de domingo. Rensch marcou o gol de empate contra o Parma nos últimos instantes da partida, e Malen aumentou ainda mais a alegria da torcida pouco depois, ao marcar seu segundo gol da noite aos 11 minutos do segundo tempo. O placar final foi 2 a 3.

A Roma já havia aberto o placar no início da partida com Malen. O artilheiro holandês elevou assim seu total para doze gols no campeonato. Ele foi muito bem servido por Paulo Dybala na transição, controlou a bola com habilidade e chutou com precisão no canto direito.

No entanto, a Roma perdeu completamente a vantagem. Logo após o intervalo, Gabriel Strefezza empatou, e os problemas para a equipe do técnico Gian Piero Gasperini aumentaram ainda mais quando Mandela Keita colocou o Parma na frente aos 87 minutos. A Roma parecia estar prestes a perder pontos preciosos na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

Mas então surgiu Rensch, que havia entrado em campo a quinze minutos do fim. Após um escanteio, o Parma não conseguiu afastar a bola de forma eficaz, e o lateral-direito viu a bola cair bem aos seus pés e chutou com precisão: 2 a 2. Um ponto parecia salvo.

No entanto, isso ainda não era o fim. Pouco depois, Rensch foi derrubado dentro da área, e o árbitro – embora após a intervenção do VAR – marcou pênalti. Malen posicionou-se diante da bola e converteu o pênalti com precisão: 2 a 3. Os torcedores da Roma que viajaram para a partida ficaram em êxtase.

Com essa vitória, a Roma mantém-se na cola da Juventus e do AC Milan e ultrapassa o Como, assumindo a quinta posição. A equipe de Malen e Rensch continua, assim, na briga pelas vagas na Liga dos Campeões.