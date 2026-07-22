Holandês entra para a nova comissão técnica de Jürgen Klopp na seleção alemã

A Federação Alemã de Futebol está montando a comissão técnica em torno do provável novo técnico da seleção, Jürgen Klopp. De acordo com a Sky Sport e o BILD, a DFB está em negociações avançadas com quatro candidatos.

As negociações com Sven Bender estão em fase final. O atual técnico jogou sob o comando de Klopp no Borussia Dortmund durante sua carreira como jogador. Na última temporada, Bender foi técnico principal do SpVgg Unterhaching, que disputa a quarta divisão da Alemanha.

Peter Krawietz também parece estar de volta ao lado de Klopp. Ele já havia trabalhado com ele no Borussia Dortmund, no Mainz 05 e no Liverpool. No Mainz, atuou como olheiro-chefe, enquanto nos clubes seguintes desempenhou a função de assistente técnico.

Além disso, Pepijn Lijnders é citado como possível assistente do alemão. O holandês já fez parte da comissão técnica de sucesso do Liverpool durante a passagem do técnico de 59 anos pelo clube.

Na última temporada, Lijnders trabalhou ao lado de Pep Guardiola. No verão de 2025, ele assumiu o cargo de assistente do espanhol. Após a saída de Guardiola, Lijnders também decidiu não continuar. Agora, ele parece estar a caminho de uma nova função na seleção alemã.

Além disso, a Sky Sport informa que Per Mertesacker foi cotado para o cargo de Diretor Executivo de Esportes. Andreas Rettig deixará o cargo no final do ano, e o ex-jogador de futebol poderá ser seu sucessor.

Por enquanto, a nomeação de Klopp ainda não é oficial. Jornalistas confiáveis como Fabrizio Romano e Florian Plettenberg já haviam informado anteriormente que o ex-técnico do Liverpool assinará um contrato até meados de 2030. Com isso, ele comandaria a Alemanha durante o Euro de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.