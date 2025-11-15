Holanda x Lituânia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Holanda e Lituânia se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 16h45 (de Brasília), na Amsterdam Arena, pela última rodada das Eliminatórias Europeias. A partida terá transmissão ao vivo do ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

A Holanda lidera o Grupo G com três pontos de vantagem após o empate em 1 a 1 com a Polônia. Invicta nas Eliminatórias, a Laranja Mecânica soma cinco vitórias e dois empates e garante a classificação direta para a Copa do Mundo com apenas um empate nesta segunda-feira. Para o confronto, o técnico Koeman pode promover Xavi Simons, do Tottenham, ao time titular no lugar de Donyell Malen.

Por outro lado, a Lituânia chega sem nenhuma vitória no Grupo G. Na lanterna, com apenas três pontos conquistados, a seleção precisa vencer os holandeses e torcer para que a Polônia supere os malteses.

Holanda: Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay.

Lituânia: Svedkauskas; Tutyskinas, Armalas, Utkus; Sirvys, Gineitis, Vorobjovas, Golubickas, Lasickas; Cernych, Paulauskas

Desfalques

Holanda

Sem desfalques confirmados.

Lituânia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 17 de novembro de 2025

segunda-feira, 17 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Amsterdam Arena - Amsterdam, ALE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

HOL Um LTU 1 0 Empate 0 Lituânia 2 - 3 Holanda 3 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

