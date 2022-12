Holanda x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Seleções entram em campo neste sábado (3), pelas oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vai começar o mata-mata! Holanda e Estados Unidos fazem o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Mundo neste sábado (3), às 12h (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, no streaming.

A Holanda chega para o mata-mata após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A com sete pontos. Depois de estrear com vitória sobre Senegal por 2 a 0, empatou com Equador por 1 a 1 na rodada seguinte, e venceu o Qatar por 2 a 0 na terceira e última rodada.

Para o confronto decisivo, o técnico Louis Van Gaal poderá contar novamente com Memphis Depay, recuperado de uma lesão na coxa, enquanto Frenkie de Jong, eleito o melhor jogador dos três jogos da Holanda neste Mundial, está confirmado.

Do outro lado, os Estados Unidos avançaram às oitavas de final após ficarem em segundo lugar no Grupo B, com cinco pontos, dois a menos que a líder Inglaterra. Até o momento, os EUA empataram com o Pais de Gales (1 a 1 ) e Inglaterra (0 a 0), e venceram o Irã por 1 a 0 na última rodada.

Christian Pulisic, grande destaque do time e autor do gol da classificação, sofreu uma contusão pélvica no último jogo, e é tratado como dúvida. Josh Sargent e Weston McKennie completam a lista de preocupações do técnico Gregg Berhalter.

Escalações

Escalação provável da Holanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay.

Escalação provável dos EUA: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

Desfalques

Holanda

Jeremie Frimpong sofreu uma lesão no tornozelo e desfalca os holandeses.

Estados Unidos

Sem desfalques confirmados.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Holanda na Copa 2022

Cody Gakpo: 3 gols - Senegal 0 x 2 Holanda - primeira rodada ; Holanda 1 x 1 Equador - segunda rodada; Holanda 2 x 0 Qatar - terceira rodada

Frenkie de Jong: 1 gol - Holanda 2 x 0 Qatar - terceira rodada

Artilheiros dos EUA na Copa 2022

Weah: 1 gol - EUA 1 x 1 País de Gales - primeira rodada

Pulisic: 1 gol - Irã 0 x 1 EUA - terceira rodada

Holanda e EUA: Participações em Copas

A Holanda disputa a sua 11ª participação em Copas do Mundo (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014 e 2022), com três vices conquistados. Em 1974, foi derrotada na final pela Alemanha Ocidental por 2 a 1 de virada, enquanto em 1978 perdeu para a Argentina (3 a 1), e em 2010 viu a Espanha vencer por 1 a 0.

Já os Estados Unidos também está no seu 11º Mundial, tendo ficado em terceiro lugar na edição de 1930, enquanto as piores participações foram em 1950, 1990, 1998 e 2006 quando caíram ainda na fase de grupos.

Quando é?