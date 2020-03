Presidente do Hoffenheim, hostilizado por rivais, trabalha por vacina do Coronavírus

Dietmar Hopp também é dono da CureVac, empresa que lidera as pesquisas para encontrar um antídoto contra o Covid-19

Dietmar Hopp, investidor do , é um personagem que gera muitas polêmicas na . Hopp é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 13 bilhões de euros. Empresário dono de várias empresas, ele decidiu há alguns anos colocar uma parte de seu dinheiro no Hoffenheim, seu time de coração.

Isso não agradou os torcedores rivais, que consideram a prática maléfica para o futebol, tornando o esporte cada vez mais artificial, capitalista e menos equilibrado. Inclusive, no último encontro entre de Munique e Hoffenheim, a torcida bávara protestou e ofendeu o magnata, mesmo ganhando o jogo por 6 a 0.

Mas Hopp pode passar de hostilizado à herói nacional em pouco tempo. Isso porque uma de suas empresas, a CureVac, é uma das principais líderes na busca por uma vacina contra o coronavírus covid-19, que vem assolando o mundo nas últimas semanas e trabalha incessantemente para ajudar a conter o contágio.

Segundo diversos veículos internacionais, Donald Trump, presidente dos , quis comprar a vacina que Hopp está desenvolvendo. Porém, o alemão rejeitou qualquer possibilidade disso acontecer.

“Esperamos conseguir desenvolver uma vacina eficaz contra o coronavírus em breve. Ela deve ajudar as pessoas em todo o mundo, não apenas de uma determinada região da população”, disse o investidor do Hoffenheim.

Além disso, em entrevista à Sport1, o empresário magnata explicou o processo que deve ser percorrido até a vacina ser disponibilizada para o público.

“Dependerá do Instituto Paul-Ehrlich (instituto alemão de vacinas). Também será necessário testar a vacina em animais e depois em humano, mas acho que estará pronta no outono (europeu), quando é provável que outra onda de infecção aconteça”, revelou.