Hoeneß: Infantino vai assistir a Fiji e Cabo Verde na Copa do Mundo

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, dirigiu duras críticas ao presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, em meio à polêmica sobre seus projetos para o futuro dos torneios da Fifa, afirmando que a Europa tem poder suficiente para inviabilizar qualquer plano que não conte com sua aprovação.

Hoeness afirmou, em declarações ao site "sport1" alemão, nesta quinta-feira: "Pessoalmente, acredito que os europeus não têm noção do quanto são realmente poderosos. Qualquer torneio sem a Europa não vale nada".

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E acrescentou: "Se a Europa se unir e agir de forma harmônica, o senhor Infantino não conseguirá aprovar esse plano".

E concluiu com ironia: "Se ele (Infantino) quer assistir a Fiji contra Cabo Verde na Copa do Mundo, que faça isso".

As declarações de Hoeness surgem em meio ao aumento das objeções europeias aos planos recentes de Infantino, sobretudo o projeto de venda de uma parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

Trata-se da proposta que provocou uma ampla onda de críticas dentro do continente europeu, em meio a pedidos para preservar a independência do torneio e não transformá-lo em um ativo de investimento.